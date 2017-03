Es San Patricio, vuelven The Cranberries

Cranberries habían anunciado ya una gira con cuarteto de cuerda y un disco en el que revisitaban 10 de sus éxitos y presentaban 3 temas nuevos. Rolling Stone estrenaba hace un par de días la nueva versión de ‘Linger’ -fiel a la original, aunque sin tantos autocoros-, pero ha sido en San Patricio, el Día Nacional de Irlanda, cuando ha aparecido en las plataformas de streaming.

También San Patricio es la fecha elegida para que los autores de ‘So Cold In Ireland’ den los detalles de su nuevo álbum. En una nota de prensa emitida por BMG, su nuevo sello (ahora son compañeros de Texas o Kylie), se revela de qué hablan las tres canciones nuevas, sobre la depresión sufrida recientemente por Dolores O’Riordan, que se reconocía bipolar, y la muerte de su padre: “”La primera fue ‘The Glory’, que Dolores explica que escribió en las salas de ensayo de la Orquesta de Cámara de Irlanda en la Universidad de Limerick. “Estaba tratando de pensar en el hecho de que siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel sin importar lo oscura que pueda llegar la vida. Puede ser difícil a veces, pero hay que buscar la luz y lo positivo en las cosas”. Además sacó dos canciones de su escondite personal en los últimos dos años, esperando encontrar un hogar: ‘Rupture’ (“trata de la depresión, acerca de estar en ese agujero negro y encontrar difícil de salir de él”) y el próximo single ‘Why?’ (“escrito justo después de que mi padre falleciera, en el momento más difícil”)”. Se espera que el single ‘Why?’ salga la semana que viene.

Por otro lado, Dolores habla también en esa nota de prensa sobre el posible final del grupo, o no. ‘Something Else’ es un guiño al título de su debut, ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’. “No es un título determinado”, dice Dolores. “No está diciendo que vaya a haber más y no está diciendo que este es un gran final, tampoco, es quién sabe si va a haber más. Creo que se relaciona con el primer disco muy bien. No tengo ni idea de lo que nos espera. Ya no son los años noventa, eso es seguro. Y tampoco querría que lo fueran. Esperemos que haya más por venir. Espero que a los fans les guste lo que hemos hecho con las canciones. Supongo que te preguntas por cuánto tiempo vivirán tus canciones. Creo que las nuestras han tenido mucha suerte”.

Cranberries actúan en Madrid y Barcelona en junio y en agosto en Marbella. Las entradas para verles en Marbella están disponibles en Ticketea.