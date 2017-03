Sia canta en ‘Barrio Sésamo’ sin ocultar su cara (al menos, no del todo)

¿Habrá dado Sia por terminada la etapa de ocultar su rostro al público? Nada hace pensar que le apetezca de repente ser perseguida por los paparazzis, razón que siempre esgrimió para esconder su cara en televisión, videoclips y fotos promocionales tras sus primeros años. Pero lo cierto es que en pocos días la artista australiana ha aparecido hasta en dos ocasiones sin cubrir su rostro, al menos por completo. La primera fue hace un par de días, cuando fue fotografiada en el aeropuerto de Los Ángeles. Y, a decir verdad, sin la peluca estilo bob y la melena suelta, parece otra.

Pero es que, además, hace unas horas ha aparecido un vídeo de una colaboración con el veterano programa televisivo infantil ‘Barrio Sésamo’. En él, con la dichosa peluca bicolor, un lazo gigante y una nariz de clown, canta una canción de celebración de la letra “S”. No de Sia, sino de “songs”. Una oda a las canciones, alegres, funkies, rápidas, jazzies, divertidas, tristes… Junto a ella, Triki, Coco, Elmo o Abby cantan y bailan luciendo también la misma peluca que ella.

Sia lleva siendo noticia casi ininterrumpidamente desde que lanzara el megéxito ‘Chandelier’ en 2014, fortaleciendo su posición como una de las mujeres más relevantes de la cultura pop en lo que llevamos de década. Además de álbumes como ‘1000 Forms of Fear’ y ‘This Is Acting’, en los que se incluían hits globales como ‘Elastic Heart’ o ‘Cheap Thirlls’, Furler no ha dejado de emplearse en múltiples colaboraciones con otros artistas, bandas sonoras y similares. La última de ellas ha sido un reciente single para el nuevo disco de los productores Stargate, junto a P!nk, cuyo videoclip vió la luz hace un par de días. Y no tiene pinta de que vaya a tomarse un descanso: ‘We Are Your Children’, su próximo álbum, se espera en algún momento de este año.