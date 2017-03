Kendrick Lamar se presenta en ‘Humble.’ como un “Papa humilde”

Kendrick Lamar está a punto de presentar un nuevo lanzamiento. Al tema presentado la pasada semana, ‘The Heart Part IV’, se acaba de unir ‘Humble.’, un nuevo single que ha sido presentado con un vídeo a la altura de las circunstancias. El tema en sí cuenta con producción de Mike WiLL Made-It bastante oscura pero muy potente, con un insistente riff de piano como protagonista. El título de la canción, “Humilde.”, en la que invita a la modestia, aunque dejando claro que él es el que manda entre los raperos. Al menos eso se deduce de su citado clip.

Como es frecuente en su carrera, Lamar presenta una pieza de visual llena de simbolismo, en este caso dirigida por Dave Meyers (uno de sus últimas hazañas fue el brutla clip para ‘I’m Better’ de Missy Elliott) y the little homies, que no son otros que el propio Kendrick y Dave Free, capo del sello Top Dawg Entertainment que edita los discos del rapero californiano. Entre las tópicos planos contando y lanzando billetes, Lamar se presenta a sí mismo como un Papa, o como un Rey presidiendo una mesa medieval, reclamando que se agache la cabeza ante él, y lanzando mensajes contra la tiranía del Photoshop, el racismo y otras más alegóricas, como esas que presenta a hombres con la cabeza envuelta en sogas y en llamas. Desde luego, merece un análisis exhaustivo.

Es evidente que se acerca un nuevo lanzamiento de Kendrick Lamar, aunque este tema podría desmentir el detallado tracklist filtrado esta semana, en el que figuraban Kanye West, D’Angelo y André 3000, entre otros muchos. Y es que ‘Humble.’ no está incluido en ese listado de canciones, como tampoco lo estaba ‘The Heart Part IV’. Habrá que esperar, pues, a ver qué ocurre el próximo viernes 7 de abril, fecha a la que nos emplazaba en la letra de esta última.