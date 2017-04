‘Hunt for the Wilderpeople’ y otras 4 películas que no verás en el cine

Hunt for the Wilderpeople (Taika Waititi)

Que la película que más está dando que hablar entre la cinefilia esta Semana Santa sea un estreno directo a DVD dice mucho de cómo está cambiando la distribución cinematográfica. ‘Hunt for the Wilderpeople’ (traducida en España como ‘A la caza de los ñumanos’) es el nuevo trabajo de uno de los últimos talentos surgidos en Nueva Zelanda: Taika Waititi, conocido por películas como ‘Eagle vs Shark’, ‘Lo que hacemos en las sombras’ y la serie ‘Flight of the Conchords’. Waititi, que ya ha sido fichado por Marvel para dirigir la nueva de Thor (por cierto, menudo reparto: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Jeff Goldblum…), ha realizado una deliciosa adaptación del que es uno de los libros de cabecera de los niños neozelandeses.

‘Hunt for the Wilderpeople’ es como un ‘Walden’ para jóvenes, una historia de aventuras por los bosques del plató de ‘El señor de los anillos’ (hay un gag fantástico al respecto), protagonizada por dos conmovedores inadaptados: un Oliver Twist maorí y un cascarrabias Cocodrilo Dundee. Humor, aventura, ternura, guiños pop, temazos (Nina Simone, Leonard Cohen, Alessi Brothers) y un momento para el recuerdo: un plano secuencia montado en forma de panorámica que funciona como brillante punto y aparte en la narración.

Disponible: DVD

Ya no me siento a gusto en este mundo (Macon Blair)

Otro ejemplo más de cómo la exhibición cinematográfica está cambiando. Hace solo unos años nadie hubiera pensado que una comedia indie como ‘Ya no me siento a gusto en este mundo’, mejor película en el reciente festival de Sundance, no fuera a estrenarse en cines, como mínimo en las salas de versión original de Barcelona y Madrid. Ahora, sin embargo, ya no nos sorprende. El debut en la dirección del actor Macon Blair, conocido por las películas de Jeremy Saulnier (‘Murder Party’, ‘Blue Ruin’, ‘Green Room’), se ha estrenado directamente en VoD. Los protagonistas de la cinta, Elijah Wood y Melanie Lynskey, son una improbable pareja de justicieros aficionados que, tras “un día de furia”, se meterán en la boca del lobo con una inconsciencia que recuerda a la del protagonista de ‘Berserker’. Aunque algo desequilibrada en su tono, la película funciona muy bien como divertida reflexión sobre las injusticias cotidianas y las frustraciones que acarrea, y como melancólico retrato de la soledad del hombre y la mujer contemporáneos.

Disponible: Netflix

Certain Woman (Kelly Reichardt)

No es la primera vez que Kelly Reichardt aparece por aquí. A pesar de la dificultad para seguirle la pista (ninguna de sus películas se ha estrenado comercialmente en España), su último filme se ha podido ver en dos recientes festivales: el Americana de Barcelona y el de Las Palmas. ‘Certain Woman’ es una adaptación de tres relatos de la escritora Maile Meloy. Laura Dern, Michelle Williams y Kristen Stewart (sin olvidar a la desconocida Lily Gladstone, toda una revelación) interpretan a tres mujeres de Montana cuyas vidas están atravesadas por un sentimiento común: la soledad. Tres historia invernales, impregnadas de malestar femenino (y feminista), y narradas como es habitual en la directora de ‘Old Joy’ y ‘Wendy and Lucy’: en voz baja y con una extrema delicadeza. Reichardt demuestra que a veces un silencio, una mirada, o el reflejo de un rostro en el parabrisas tiene más potencia dramática y capacidad para conmover que cien violines atronando mientras la protagonista berrea con el rimel corrido.

Disponible: por ahora en festivales.

Popstar (Akiva Schaffer, Jorma Taccone)

Aunque esta comedia musical merecía una sala (llena) con un buen sonido, su pinchazo en la taquilla estadounidense ha provocado que en España vaya directamente a DVD (en una edición bastante anoréxica) y a las plataformas digitales. Después de un primer intento en ‘Flipado sobre ruedas’ (‘Hot Rod’ en el original, qué manía con poner títulos tontos), ‘Popstar’, producida por Judd Apatow, supone la confirmación de que el humor del trío The Lonely Island (conocidos por sus sketches en Saturday Night Live) funciona también en el cine. Y eso que la premisa –un ‘This Is Spinal Tap’ en clave pop- no era muy esperanzadora. A estas alturas, el formato falso documental da más pereza que el último disco de Sabina. Pero lo cierto es que aquí funciona bastante bien. Los directores lo utilizan como base estilística desde donde levantar una divertidísima sátira sobre la cultura de la fama y la industria musical. Una parodia envuelta en la típica historia de ascenso y caída de un grupo de pop, plagada de fabulosos gags y números musicales.

Disponible: Wuaki, Movistar+, DVD

Joshy (Jeff Baena)

La despedida de soltero más triste del mundo. Eso es ‘Joshy’, una comedia sobre una fiesta cuyos invitados, en especial su anfitrión, no parecen estar para muchas fiestas. Apadrinado por Coppola, la segunda película de Jeff Baena (quien se dio a conocer por su guión de ‘Extrañas coincidencias’) reúne en una casa de campo a un grupo de talentos de lo más variopinto: Thomas Middleditch (protagonista de la serie ‘Silicon Valley’), el cómico Brett Gelman (imposible no quedarse con su cara en series como ‘Fleabag’ o ‘Love’), Aubrey Plaza (‘Parks and Recreation’, ‘Legión’) y Alex Ross Perry (‘Listen Up Philip’, ‘Queen of Earth’), uno de los autores más interesantes del indie actual. La reunión, amenizada por la banda sonora de Devendra Banhart, funciona como reverso indie de películas como ‘Proyecto X’ o ‘Juerga hasta el fin’. Una tristona comedia verbal (hace diez años la hubiéramos llamado mumblecore), algo arrítmica en su desarrollo pero muy eficaz, divertida y hasta conmovedora.

Disponible: iTunes, Wuaki, DVD