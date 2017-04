No todo el mundo quiere colaborar con Gorillaz: Morrissey, Sade y Dionne Warwick han dicho no a ‘Humanz’

Gorillaz publica nuevo disco, ‘Humanz’, este 28 de abril y su selección de pistas es un desfile de colaboradores espectacular. Esta incluye nombres míticos como Grace Jones, De La Soul o Carly Simon e iconos contemporáneos de la talla de Vince Staples, Kelela o Benjamin Clementine. Pareciera que todo el mundo quiere colaborar con Gorillaz. ¿Quién no querría hacerlo?

Pues varios artistas. En su reciente entrevista con Q, donde ha confirmado el regreso de The Good, The Bad & The Queen, Damon Albarn ha hablado sobre varios colegas que han dicho NO a ‘Humanz’. El más destacado es el de Morrissey, con quien Albarn intercambió correos electrónicos “durante un mes” para que participara en el proyecto (infructuosamente al final). También Sade, icono del R&B inglés, declinó la oferta de Albarn, así como Dionne Warwick, musa de Burt Bacharach, que se negó a colaborar porque las letras de Gorillaz, ha apuntado el líder de Blur, “chocan con sus sentimientos religiosos”.

‘Humanz’ es prácticamente un disco colaborativo, ¿pero qué esconde conceptualmente? En la misma entrevista, Albarn ha asegurado que su intención con ‘Humanz’ ha sido hacer la “banda sonora de un mundo que se ha vuelto completamente loco”. Ojo, insiste en que no es un disco anti-Trump sino uno sobre “el mundo en el que él puede haber sido elegido presidente”. “¿En qué posición estamos como raza?”, se ha preguntado. ¿Por qué no hemos aprendido de esto?” Albarn dice que la “z” de ‘Humanz’ no es una referencia de hip-hop sino una “z” androide. ¿Un guiño a la artificialidad del mundo actual?

Otro artista que no aparece en el disco de Gorillaz es Bonobo, que sí ha sido contactado para remezclar ‘Andromeda’. Con su revisión os dejamos: