El Brexit inspira el regreso de The Good, The Bad & The Queen

Pocos podían ser conscientes en 2007 de la huella que dejaría ‘The Good, The Bad & The Queen’, el debut homónimo de un fugaz supergrupo comandado por Damon Albarn y secundado al bajo por Paul Simonon (The Clash), a la guitarra por Simon Ting (The Verve) y a la batería por el venerable Tony Allen. Lo cierto es que el darkpop de inspiración dancehall de aquel disco conceptual, centrado en la vida diaria en el Londres contemporáneo, creció con el tiempo y perpetuó la sensación de que aquello podía (o debía) haber llegado aún más lejos.

Por fortuna, pese a que el grupo permanecía desactivado desde su posterior gira (que les trajo a Primavera Sound, por ejemplo) y solo reaparecieron después en 2011 para ofrecer un concierto benéfico, parece que habrá un segundo disco del grupo. Aunque en 2014 Albarn afirmó que ya tenía listas sus nuevas canciones y que estaban esperando a acomodar agendas para grabarlo, lo cierto es que aún no había sucedido… hasta ahora.

En una entrevista ofrecida por el músico a la revista Q parece que, esta vez sí, el supergrupo está trabajando de nuevo en ese nuevo álbum. Al parecer, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit (que ha dividido a la sociedad británica).

“El Brexit ha supuesto un maravilloso punto de partida” es la frase exacta de Albarn, que ha afirmado esto en una exclusiva en la que habla sobre el nuevo álbum de Gorillaz, otro de sus proyectos al margen de Blur, que está a punto de ver la luz. Tras un cuádruple single inicial, el pasado viernes Gorillaz precisamente daban a conocer otras de sus nuevas canciones, una ’Let Me Out’ que cuenta con la colaboración de Mavis Staples y Pusha T.