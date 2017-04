Russian Red y los espaguetis mágicos

Horas después de estrenarse ‘I Want To Break Free’, el que finalmente ha sido el primer single de ‘Karaoke’, la web de Vogue España estrenaba el videoclip de esta nueva canción de Russian Red. En sintonía estética con aquel clip del grupo Babes en el que la habíamos visto años atrás y, también, con los aires clásicos de su adaptación del tema de Queen, Lourdes Hernández aparece como una pin-up de los años 50.

En un escenario como de sala de fiestas de otra era, entre cortinas de espumillón dorado, Lourdes posa para la cámara y se mueve por la escena en la que aparece, inopinadamente, una mesa de comedor con un plato de espaguetis con tomate y sus buenas albóndigas. Pero de repente, comienzan a ocurrir cosas extrañas e inesperadas en torno a ese plato de espaguetis, hasta que llega un final cargado de comicidad y surrealismo, ciertamente inesperado.

‘Karaoke’ se publica el 17 de mayo y contendrá ocho versiones de clásicos del pop de todas las épocas, como ‘Don’t You Want Me’ de The Human League, ‘It’s a Heartache’ de Bonnie Tyler, ‘I Wanna Know What Love Is’ de Foreigner, ‘Do You Really Want To Hurt Me’ de Culture Club o ‘Shout’ de Tears for Fears. Russian Red presentará ‘Karaoke’ en Madrid y Barcelona.