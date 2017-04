Joan Miquel Oliver, Father John Misty, Future Islands y Arca, en la lista de ventas

La lista española de ventas correspondiente a la semana anterior al Viernes Santo llega cargada de novedades interesantes y nunca esperadas en el top 100 español, como es el caso del recomendable último álbum de Arca. Su caso es el más llamativo, puesto que el disco, de letras sexuales y vídeos sórdidos, no ha llegado a listas británicas ni estadounidenses. Y aunque representa más ventas ser puesto 334 en Estados Unidos que puesto 87 en España, este último logro sí es muestra del interés que despierta el artista en nuestro país de cara a una posible gira.

1(1) Joaquín Sabina / Lo niego todo

2(2) Ed Sheeran / Divide

3(3) Los Planetas / Zona temporalmente autónoma

El top 3 permanece completamente inamovible: ni la visita de Ed Sheeran en concierto ha logrado devolverle al número 1, que sigue en manos de Sabina, ni Los Planetas pierden fuerza como habría cabido esperar para un grupo que no cuenta con el apoyo de la radiofórmula. Parece que había ganas de Planetas, que por cierto, acaban de sacar vídeo en directo extraído de este ‘Zona temporalmente autónoma‘.



10(E) Deep Purple / Infinite

El 20º disco de Deep Purple es la entrada más fuerte de la semana en España, además de número 1 en Suiza y Alemania. En Reino Unido se quedan en el puesto 6, mientras que en Estados Unidos han de conformarse con el número 105, eso sí, en estos dos últimos casos (y el español) mejorando los datos del anterior, ‘Now What?’ (2013).



11(E) The Chainsmokers / Memories… Do Not Open

Pese al apoyo masivo de las radios y al éxito de sus singles, The Chainsmokers no llegan al top 10 con su álbum debut, el decepcionante y sobre todo muy poco divertido ‘Memories… Do Not Open‘. El single con Coldplay permanece en esta misma posición (puesto 11) en la lista de singles, ‘Paris’ continúa en el número 35 y además entra un tercer tema de este álbum, ‘The One’. Su macrohit con Halsey, extraído de un EP anterior, sigue también en el puesto 58, certificado como doble platino.

El disco de Chainsmokers sí ha sido número 1 en Estados Unidos, pero sólo top 3 en Reino Unido.



18(75) Raphael / Infinitos bailes

La subida más fuerte de la semana es la del disco de Raphael, ‘Infinitos bailes‘, donde pudimos encontrar temas escritos por Vega, Virginia Maestro, Iván Ferreiro o Bunbury, entre otros. El artista se encuentra de gira.



20(E) Joan Miquel Oliver / Atlantis

El ex Antònia Font Joan Miquel Oliver continúa con su carrera en solitario con el bonito ‘Atlantis’, que se cuela en el top 20 de ventas. ‘Pegasus‘, el disco anterior, llegaba hasta el número 15.



34(40) Taburete / Dr Charas

Nuevo máximo para el disco del hijo de Bárcenas, ‘Dr Charas‘, al que las malas críticas y burlas no están sino aupando semana tras semana.



36(E) Father John Misty / Pure Comedy

Buena entrada en España para el nuevo disco de Father John Misty, el Recomendado ‘Pure Comedy‘. El álbum se ha colado tanto en el top 10 de Reino Unido como de Estados Unidos, representando en todos los casos su mejor marca.



37(E) Future Islands / The Far Field

El primer álbum de Future Islands tras el éxito de “Seasons” lleva al notable ‘The Far Field’ al puesto 37 en España, a solo unas semanas de que visiten de gira Barcelona con las entradas agotadas.

Curiosamente, pese a que el grupo es americano, el disco ha llegado más alto en Reino Unido (puesto 18) que en Estados Unidos (puesto 52), donde ni siquiera ha superado el top 40 del anterior ‘Singles’.



78(E) Jonas Kaufmann / Mahler: Das Lied von der Erde

Nueva entrega del tenor alemán, muy querido en nuestro país: su anterior disco ‘Dolce Vita’ fue número 37 aquí.



87(E) Arca / Arca

Entrada del tercer álbum del artista experimental venezolano Arca, conocido por su trabajo con Björk y cada vez más por su obra en solitario. Este disco homónimo, ‘Arca’, ha sido número 46 en Bélgica, pero, como decíamos, no ha llegado al top 100 en Reino Unido ni al top 200 en Estados Unidos. ¿Tendrán algo que ver sus letras en castellano?



91(E) Los Manolos / Manolos, suban al escenario

Ocho de los integrantes de Los Manolos editan un disco de grandes éxitos con colaboraciones como Peret, Victoria Abril u Ojos de Brujo. Incluye una versión 2017 de ‘Amigos para siempre’. Eso sí, a punto ha estado de quedarse fuera del top 100 y de que ni nos enteremos.