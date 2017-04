Joe Goddard / Electric Lines

Joe Goddard dice que no sabe muy bien a qué se debe el sonido tan identificativo de su grupo principal, Hot Chip (también es miembro de The 2 Bears). Lo que sí sabe perfectamente es en qué consiste su debut ‘Electric Lines’: una amalgama entre los sonidos del pasado, de sus décadas favoritas (el funk de los 70, el synth-pop de los 80 y el techno de los 90); y los del siglo XXI que han caracterizado a Hot Chip. A estos siempre se les ha notado una pátina soul en melodías como ‘In the Privacy of Our Love’, pero nunca han sonado tan clásicos como en el arranque de ‘Home’, que contiene un sample de un tema de 1978, ‘We’re On Our Way Home’ de Brainstorm; o en las voces de ‘Lose Your Love’, que vienen de ‘I Don’t Wanna Lose Your Love’, una cara B de The Emotions de 1976.

Lo que hace Goddard es añadirles un punto de modernidad con una serie de sintetizadores y arreglos que, a pesar de proceder probablemente de otras décadas, suenan a presente, a la música electrónica con alma de nuestra década, de Caribou a Daft Punk, que son una referencia en el vocoder de la dulce y también clásica ‘Human Heart’. Es un acierto haber contado con la co-autoría y voz de Valentina Pappalardo en esta pista y también con Slo en la acaramelada -para bien- ‘Ordinary Madness’ que abre el disco. Como la muy Bronski Beat ‘Truth Is Light’, dedicada por Goddard a su esposa, ponen un punto romántico y personal a ‘Electric Lines’.

Otra cosa es el exceso de baladas del álbum, que producen que, en vez de darle empaque, solidez o variedad, como era el objetivo, desvirtúen un poco la experiencia. Ni ‘Nothing Moves’ con Joe Goddard pareciéndose un poquito a Alexis Taylor ni el corte titular, ahora sí con Alexis Taylor, logran equipararse a las grandes canciones de amor escritas por ambos (‘The Warning’, ‘So Glad to See You’, ‘I Feel Better’…). Ni convencernos de que pintan algo junto a temas más duros como ‘Lasers’, por mucho que ‘Children’ ejerza de puente entre ambos extremos.

Hay buenas canciones aquí aunque ninguna tanto, eso sí, como la versión escogida para cerrar el álbum. ‘Music Is The Answer‘ es -más bien- una adaptación de Celeda con Daniel Tenaglia que supera en sentimiento a la original. Goddard quiere situarla además en un contexto post-Brexit para retratar “el miedo y la desconfianza del extranjero, tan abundante en el Reino Unido actual”, y recordar que “puede reducirse a través del desarrollo de un sentimiento de comunidad, la cual se ayuda a crear a través de la música”. Una razón para convencer a todos los que odiamos que los discos se complementen con versiones de que estábamos equivocados. Si todos rescataran joyas como estas y de acuerdo con los patrones estéticos de un disco…

Joe Goddard actúa en Bilbao BBK Live y en Sónar.

Clasificación: 7/10

Lo mejor: ‘Music Is the Answer’, ‘Home’, ‘Lose Your Love’, ‘Ordinary Madness’

Te gustará si te gustan: Donna Summer, Hot Chip, Junior Boys, Chic, Kraftwerk

Escúchalo: Spotify