Beyoncé se viste de “Divine” en una fiesta y reedita ‘Lemonade’ en vinilo

Beyoncé sigue sin subir ‘Lemonade’, su último disco, a Spotify. De hecho, hoy se anuncia su reedición en vinilo. El disco saldrá en este formato en verano tanto en edición simple (el LP sin más) como en una espectacular caja limitada para coleccionistas que traerá, además del álbum, un libro de 600 páginas titulado ‘How to Make Lemonade’ con imágenes inéditas de la creación de ‘Lemonade’ y una introducción de Dr. Michael Eric Dyson con poesía de Warsan Shire. El precio son, y agárrate a tu asiento, 300 euros. Limonada de la buena.

HOW TO MAKE LEMONADE COLLECTOR'S BOXSET from @Beyonce now available for pre-order on https://t.co/uubOG5L15D pic.twitter.com/IEjhBdEnOd

— Columbia Records (@ColumbiaRecords) May 2, 2017