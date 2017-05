Polémica nueva supuesta portada de ‘Witness’ de Katy Perry

Katy Perry ha anunciado un disco nuevo llamado ‘Witness’ de cara al próximo 9 de junio, conteniendo sus dos singles recientes, ‘Chained to the Rhythm‘ y ‘Bon Appétit‘. También creíamos haber visto la portada del disco, que ella misma había compartido por Twitter o usado como fondo durante su reciente entrevista con Ellen DeGeneres. Pero hoy Amazon ha compartido otra instantánea como portada, en sintonía con la que habíamos visto… pero diferente.

En la nueva imagen Katy sigue apareciendo con el pelo corto y rubio, pero en esta ocasión se tapa los ojos en lo que parece una nueva referencia política… y por el contrario muestra un ojo en la boca, no sabemos si en referencia al ojo que todo lo ve (el ‘Gran Hermano’ de George Orwell) o como desafío en su reivindicación de la libertad de expresión. La portada está siendo criticada por el uso de degradados, el modo en que Perry está recortada y por el abuso de la estética ‘Neon Demon’.

Pese a que ha sido un éxito en Youtube y ‘Bon Appétit’ será otro “Vevo certified” para Katy Perry (saludos a lo último de Sia, Harry Styles o Beyoncé), el tema no termina de consolidarse en las listas internacionales. A duras penas se mantiene en torno al top 40 en Reino Unido y re-entre donde re-entre en el Billboard Hot 100 del próximo martes, será únicamente gracias a su vídeo, no a las descargas, ni al streaming, ni a las radios. Es como si todos los ojos estuvieran puestos en ella… pero no para bien.

Ayer se estrenaba un nuevo remix de la canción, con el que os dejamos.