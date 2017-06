Arcade Fire ponen patas arribas un Primavera Sound en el que deslumbró Aphex Twin

La revolución que supuso el concierto sorpresa de Arcade Fire tiró por tierra la planificación de los que nos enteramos del asunto, vía Twitter o a través de whatsapps que corrían como la pólvora. Pero valió la pena. Más que por el concierto en sí, que será más grande y ¿mejor? (al menos, con mayor producción) en el Escenario Heineken mañana sábado, por la certeza de vivir un momento único e histórico dado que suponía la presentación mundial de ‘Everything Now’, sus nuevos single y disco.

Entre un ambiente de evidente excitacion, los 8 miembros (9, cuando el venerable jazzman Patrick Bebey, que participa en la versión de estudio del single, subió a escena) de la banda canadiense subían al set “improvisado” frente al Escenario Primavera a través de un corredor cercano al público, que podía tocarles con la mano. Esa cercanía, inusual ya en sus conciertos masivos, fue lo más destacable de un concierto que se abría con un nuevo single que, a nadie se le escapa, va a ser uno de sus temas más coreados en vivo. De hecho, ya lo fue ayer, sin siquiera estar editado oficialmente (aunque a algunos, muchos, ya nos sonaba).

Y también lo será, presumiblemente ‘Creature Confort’, la otra nueva canción que interpretaron, hacia el final del set, con una onda optimista similar a la de su single principal. El grupo se ubicaba, decíamos, en un escenario cuadrado rodeado de público por sus cuatro lados, con Win, Régine y familia, muy activos y visiblemente felices (Will terminó eufórico, encaramado a una columna del escenario y haciéndonos temer una catástrofe) rotando sus instrumentos o moviéndose de un lado a otro para que toda la audiencia pudiera verles en una u otra canción. Su set, de una hora, se centró por lo demás en tocar TODOS (a veces incluso los fundían a modo medley) los temas más celebrados de su carrera, desde ‘Neighborhood #3 (Power Out)’ y ‘Rebellion (Lies)’, que cerraron su show para gozo y karaoke de los presentes, hasta ‘Reflektor’ o una catártica ‘We Exist’, pasando por ‘No Cars Go’ o ‘Ready To Start’. Volvimos a dudar exactamente cuál es el problema para que no podamos escuchar con un mínimo de claridad los arreglos de violín de Sarah Neufeld y los vientos de Stuart Bogey. El sábado sabremos si hemos de darlos definitivamente por perdidos. Raúl Guillén

Miguel sale al escenario embriagado de confianza y empuje, con una sonrisa de oreja a oreja, sacudiendo sus caderas como poseído por el espíritu de Prince y es absolutamente imposible quitar ojo de lo que está pasando encima del escenario: el chico tiene carisma, de eso no hay duda, pero además vende una sensualidad muy honesta, muy poco impostada y que sencillamente es un lujo ver, porque está hecha con muy buen gusto. Incluso diría que Miguel tiene el carisma y la presencia escénica suficientes, además del talento, para proponer conciertos más elaborados como el que después haría Solange. En cualquier caso, en directo el cantante de Los Ángeles se compromete con su público y desde el principio se crea un vínculo con él tan potente como las canciones que suenan sobre el escenario, sobre todo procedentes de su último disco, el notable ‘Wildheart‘, aunque el mejor momento vino de mano de su versión lenta de ‘Candles in the Sun’, tan pertinente estos días: “todos somos iguales, pero eso no es lo que nos enseñan, no es así como nos tratamos los unos a los otros”. Jordi Bardají

Si viste la última performance de Solange en el museo Guggenheim de Nueva York, o sus últimas apariciones televisivas, sabrás que la hermana Knowles no presenta un espectáculo de cantante y banda cualquiera: preside el escenario una enorme esfera situada al centro y este está completamente iluminado de rojo… el mismo color que visten los músicos encima del escenario. El show de Solange está diseñado para diferenciarse del resto y es un oasis en un mar de conciertos indistinguibles entre sí. Solange presenta ‘A Seat at the Table‘ y por supuesto llaman la atención sus elegantes coreografías, que a veces hace sola y otras acompañada con su banda, a la que divierte ver bailar haciendo fila con Solange instrumentos en mano. Y la música no puede sonar mejor: ‘Cranes in the Sky’, ‘Weary’, ‘Mad’… todas ellas interpretadas con enorme entrega y gusto. El mejor momento del concierto sucede en ‘F.U.B.U.’, cuando Solange arrastró su carismática presencia hacia los límites vallados del escenario para acercarse a sus fans. La comunión fans + canción fue especialmente emotiva. Jordi Bardají

El concierto de Slayer en el Escenario Mango tuvo de todo: en muchos momentos, el tronar del veterano cuarteto californiano era abrumador, con el doble bombo de Paul Bostaph y el bajo de Tom Araya –que se ganó al público con su potable español– actuando como un martillo pilón (acojonante cómo las cámaras que transmitían el evento vibraban), para el lucimiento de la pericia de Kerry King y Gary Holt, guitar-heros de los de toda la vida. Pero en otros, precisamente esas batallas de solos, poses y caras de heavy entre ambos resultaban tan cliché que resultaban hilarantes. En cualquier caso, pese a algunos momentos de desconexión con su público no habitual (aliviados por los impresionantes pogos que, de forma muy coordinada, se montaban en las primeras filas), su recta final, con temas míticos como ‘Raining Blood’, ‘South of Heaven’ y ‘Angel of Death’ fue incontestable, apabullante. Raúl Guillén

Había una evidente expectación por ver el regreso de Aphex Twin a Barcelona, con una enorme cantidad de público agolpada ante el Escenario Heineken desde que terminó Slayer. Sin embargo, Richard D. James no se ha adocenado lo más mínimo con los años, y esto también se hizo palpable al ver las considerables cantidades de público que no soportaron sus “travesuras”. El veterano y esquivo músico británico ofreció un set en el que jugó a su antojo con la audiencia, ofreciendo caramelitos bailables que enardecían a la gente entre fases de experimentación y ruidismo fascinantes. Tan extrema resultaba en ocasiones esa faceta que los niveles de graves y/o agudos provocaban reacciones físicas transitorias, como leves dolores de cabeza o sentir que la ropa vibraba sobre la piel. Lo de James, fantásticamente secundado por unos visuales muy entretenidos que distorsionaban imágenes del público en directo con sus famosas caras feas, fue todo un paseo por la historia de la música de baile a través del funk, el house, el breakbeat y hasta la étnica que se pudo bailar, a veces, pero siempre admirar. Para mí, lo mejor del día. Raúl Guillén

Da mucha rabia que programen a Jens Lekman, uno de tus conciertos top del día, en el Hidden Stage por todo lo que supone: llegar antes de las 16h al recinto, esperar bajo el sol, carreras para conseguir la invitación y cansancio acumulado que se hará dolorosamente patente a medida que vaya avanzando la jornada. Pero logramos entrar y valió la pena. Jens sólo tocó cuarenta minutos, pero fue manjar de los dioses. Con una banda completamente femenina y muchos pregrabados, Jens nos proporcionó rodajas de felicidad en un concierto vital en que la alegría iba engullendo cualquier atisbo de melancolía. Abrió con ‘What’s that Perfume that You Wear?’, para continuar con un clásico, ‘Sipping on the Sweet Nectar’ alargado con trompetas sampleadas, destilando júbilo. Parlanchín, hizo una hilarante introducción a ‘Hotwire the Ferris Wheel’ o nos contó que también se gana la vida como cantante de bodas antes de tocar, claro, ‘Wedding in Finistére’. Pero lo mejor es un ‘The Opposite to Hallelujah’ desatado y con Jens haciendo de mimo con las campanillas. O escucharle de pasar de crooner introspectivo a convertirlo todo en una fiesta disco en ‘I Know What Love Isn’t’. Bromeó sobre el mosquito que le acababa de picar (“espero que disfrute mi sangre”) y se quedó solo con la acústica para entonar una emotiva ‘Black Cab’ en que su voz alcanzó cotas angelicales. ‘A Postcard to Nina’ marcó un hermoso final; sus versos, esos “Don let anyone stand in your way’ se clavaron en el corazón. Breve, pero precioso. Mireia Pería

Foto de Arcade Fire, de nuestro Instagram.

Noticia en elaboración. Más reseñas, en breve.