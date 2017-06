Portadón para ‘Mister Mellow’, el regreso de Washed Out

Hace un par de semanas Washed Out reaparecía en Spotify con un nuevo single llamado ‘Get Lost’, cuyo objeto no estaba muy claro, cuatro años después de ‘Paracosm’, su último disco. Hoy Ernest Green confirma que se trataba del primer adelanto de su próximo álbum.

Se titula ‘Mister Mellow’ y se publica tan pronto como el día 30 de junio. Hoy ha revelado su tracklist y, también, su portadón: un bodegón dominado por el color amarillo y que incluye smileys, a la Gallina Caponata, tigres, un vinilo amarillo y un troll de la suerte con el pelo de color, no adivinaréis cuál. El lanzamiento se ha acompañado de un video teaser.

Washed Out fue uno de los proyectos más destacados, junto con Neon Indian o Toro y Moi –que también vuelve–, de la llamada chill wave, tomando sonidos de la electrónica de los 80 y los difuminaba con un espíritu bailable y contemporáneo. Debutó en 2009 con el autoeditado EP ‘Life of Leisure’ (reeditado después por Mexican Summer). Ya en el potente sello británico Domino, lanzó en 2011 du álbum de debut ‘Within and Without’ (que incluía la maravillosa ‘Amor Fati’), al que sucedió en 2013 el citado ‘Paracosm’. Para este nuevo disco ha fichado por Stones Throw.

Mister Mellow:

01 Title Card

02 Burn Out Blues

03 Time Off

04 Floating By

05 I’ve Been Daydreaming My Entire Life

06 Hard to Say Goodbye

07 Down and Out

08 Instant Calm

09 Zonked

10 Get Lost

11 Easy Does It

12 Million Miles Away