¿El nuevo single de The Killers mola o es un bajón?

Esta semana La Playlist viene bien cargadita. El pasado viernes tuvimos un porrón de estrenos, así que ahora toca comentar, al menos, algunos de ellos.

El primero, el regreso de The Killers tras varios años de silencio. Aunque los de Brandon Flowers no consiguen una crítica unánime con ‘The Man’, no cabe la menor duda de que a poco que muevan un dedo, el mundo se para a echar un vistazo.

También hemos podido escuchar ya ‘Feels’ la esperadísima colaboración entre Calvin Harris y Katy Perry, que ha resultado ser una cosa bastante sosa en la que Perry canta poco más que un par de frases -el estribillo, eso sí-, mientras Pharrell (BOOOORING!) canta a cascoporro.

Y por último, nos acercamos a lo nuevo de DJ Khaled, que está preparando un nuevo disco con más colaboraciones de las que te pudieras imaginar. Ya conocemos los singles de Bieber y Beyoncé, pero hoy toca comentar su nueva canción con, ni más ni menos, Rihanna.