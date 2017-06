Haim estrenan su canción más sesentera, ‘Little of Your Love’

Haim, que recientemente actuaban por sorpresa en Primavera Sound, publican su nuevo álbum el 7 de julio, como continuación del exitoso ‘Days Are Gone‘ que llegaba en 2013. La banda de las tres hermanas ha publicado hasta ahora dos temas bien diferentes de ‘Something to Tell You’, por un lado la lenta ‘Right Now‘ y por otro la popera ‘Want You Back‘.

Ahora es el turno de conocer la versión de estudio de ‘Little of Your Love’, que ya habían estrenado en Saturday Night Live, un tema más pop aún que ‘Want You Back’, en el que destaca la intencionalidad “sixties” de ritmo, palmas, arreglos de viento, melodía vocal y letra, si bien la canción incluye otras influencias. Ahí están los solos de guitarra, las voces tratadas (muy Ariel Rechtshaid, productor del disco nuevo y colaborador del primero), el piano siempre tan 70’s o esos coros angelicales como sacados de un disco navideño.

Como curiosidad, y según han contado a Rolling Stone, la canción fue escrita para una de las películas de Amy Schumer, ‘Trainwreck’. Fue un encargo para el cual les dieron solo una semana, y aunque la canción finalmente no fue seleccionada para el proyecto, sirvió para poner las pilas a las hermanas Haim, que suelen ser algo más lentas con el proceso de grabación. “Después de eso, escribimos cientos de canciones. Fue como vomitar”.

