Lindsey Buckingham / Christine McVie

¿A quién no le gustan Fleetwood Mac? A Katy Perry, Florence + the Machine, a Shura, a One Direction… sí. ¿Y a quién no le gusta Stevie Nicks? A Lana del Rey, a Haim, a Lykke Li … también. Sin que el grupo esté tan bien considerado como unos Pink Floyd o llene camisetas de cadenas de ropa a lo Ramones, son pocas las voces que se alzan contra Fleetwood Mac. Y contra Stevie Nicks. Aunque desde este disco es un poco más fácil odiarla porque es la gran ausente de este largo que reúne a Lindsey Buckingham y a Christine McVie. Sí, Christine McVie, esa persona que hace tres años parecía que nunca iba a volver a la música tras perderse varias giras fundamentales del grupo. Sí, Lindsey Buckingham, ex de Stevie Nicks y aún amigo suyo, y con quien había empezado en aquella aventura llamada ‘Buckingham Nicks’.

Tras este disco anterior a los “Fleetwood Mac” clásicos, editado en 1973, este nuevo álbum iba a llamarse ‘Buckingham McVie’, pero quizá para evitar malentendidos con John, se ha decidido alargarlo. Aunque como debería llamarse todo esto, y pese a la ausencia de Stevie, es “Fleetwood Mac”. Si se publicó con su nombre el horroroso ‘Behind the Mask’ en 1990 sin Lindsey, podemos aceptar este buen álbum como un disco de Fleetwood Mac. ¡Pero si John McVie toca el bajo! ¡Pero si Mick Fleetwood toca la batería! ¡Pero si alguien ha emulado los coros de Stevie en ‘Game of Pretend’!

Pasando bastante de su sonido ochentero, pese a ser una influencia decisiva a día de hoy, especialmente la del reivindicado ‘Tango in the Night‘, lo que han hecho Christine y Lindsey es emular algunas ideas sobre todo de ‘Rumours’, su mayor superventas. El espíritu de ‘Everywhere’ está en la alegre, tropical y radiante ‘Feel About You’, pero esta canción es una clara excepción aquí. Y ‘Love Is Here To Stay’ podríamos vincularla con ‘Big Love’, pero solo a través de su mítica versión en vivo con el rasgueo de guitarra en solitario de Lindsey. Esta canción, además, más que tensión, nos trae calma y paz, la de un “amor que permanece” por mucho que “el tiempo sople” y “el tiempo pase”… la misma de ‘You Make Lovin’ Fun’.

‘Lindsey Buckingham / Christine McVie’ es un álbum sobre el amor en el que los ritmos, la cadencia, un algo de, sí, ‘You Make Lovin’ Fun’ están presentes en ‘Sleeping Round the Corner’ y ‘On with the Show’; tanto como el espíritu de ‘Songbird’ en el principio de ‘Game of Pretend’. Desde luego el modo de guitarrear de Lindsey es el de finales de los años 70, como muestra la rockera ‘Too Far Gone’, aunque no sea la mejor canción del disco. Se agradece que Buckingham y McVie se hayan esforzado en escribir este y otro par de temas juntos en lugar de aportar cada uno 5 canciones: canta Christine y se nota a la legua quién aporta esa guitarra polvorienta, pero la melodía es tan hueca como la batería aportada por Mick Fleetwood.

También un par de canciones parecen inacabadas en esos “fade outs”, y sin embargo, lo realmente llamativo es la cantidad de temas que se recuerdan desde la primera escucha, como sucedía con el tema principal del EP que Fleetwood Mac -sí, al completo- publicaron en 2013. Tenemos los lalalás y ooooohs de ‘Red Sun’, tenemos la melodía de ‘Love Is Here to Stay’, tenemos la letra de la contagiosa ‘In My World’, que parece versar sobre la resistencia en el mundo y la industria musical (“Maybe we’re lost without the cost / Of who we used to be”)… todo ello dando lugar a uno de sus discos más pop y equilibrados, que de haberse editado después de ‘Rumours’ habría vendido millones y millones de copias… aunque igual habría empequeñecido un poco al grupo por no ser tan ambicioso como ‘Tusk‘. ¿Importa tanto? ¡Esto es un puto disco de Fleetwood Mac! ¡Y puede ser el último! ¡Pon la aguja en el vinilo a la altura de ‘Lay Down for Free’, pon el volumen a tope y a gozar!

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Red Sun’, ‘Love Is Here to Stay’, ‘Feel About You’, ‘Lay Down for Free’, ‘In My World’, ‘Game of Pretend’

Te gustará si te gustan: ‘Rumours’ y el álbum anterior ‘Fleetwood Mac’

Escúchalo: Spotify