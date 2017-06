Glastonbury e Internet ovacionan el regreso de Foo Fighters al festival

En la jornada del sábado, se esperaba con enorme atención el regreso de Foo Fighters a Glastonbury, después de que hace dos años tuvieran que cancelar su show cuando su líder, Dave Grohl, se rompiera una pierna durante un concierto. Ayer, con un nuevo álbum a punto de publicarse, el grupo norteamericano congregó a decenas de miles de personas en el mítico escenario Pyramid del festival británico, y no decepcionaron.

Internet se ha llenado en las últimas horas de comentarios de gente que alucinó con el despliegue de energía y riffs de los autores de ‘The Colour and The Shape’, que además de mostrarse en perfecta forma dejaron algunos instantes curiosos, como cuando Grohl se propuso superar el récord de “fuck”s espetados por un artista en la historia del festival (que ostenta, por supuesto, Adele) o cuando dedicó la célebre ‘My Hero’ a un tío que andaba desnudo entre la multitud. También interpretaron una versión de ‘Under Pressure’ de Queen, un doble homenaje a Freddie Mercury y David Bowie para el que Grohl se sentó a la batería sustituyendo a Taylor Hawkins, que tomó esta vez el micro. Aunque nada como ver las actuaciones que ha subido a su web la BBC, especialmente la de la final ‘Everlong‘ –pirotecnia incluida–, para entender las loas generalizadas.

Recientemente Foo Fighters anunciaban la publicación de ‘Concrete and Gold’, un nuevo álbum que el próximo 15 de septiembre vendrá a suceder a ‘Sonic Highways’ (2014) y que ha contado con la sorprendente elección de Greg Kurstin (Sia, Adele) para su producción. ‘Run‘ es su primer single, aunque ya hemos podido escuchar otras nuevas canciones, como ‘The Sky Is A Neighbourhood‘. Muy pronto el público español tiene ocasión de ver –o eso se espera– un despliegue similar al de Glastonbury por parte de Foo Fighters: son una de las bandas que actúa en la segunda edición de Mad Cool, que se celebra en Madrid entre el 6 y el 8 de julio.

What are you making of the Foo Fighters headline performance? Let's get your reviews in a word and/or an emoji. pic.twitter.com/8Y4pvRxam0 — BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) June 24, 2017

Officially jealous of anyone and everyone at @GlastoFest right now watching Foo Fighters – so good live #Glastonbury2017 pic.twitter.com/oDWqE3Ysjs — Mike Pattinson (@MikePattinson) June 24, 2017

Look at the size of that crowd at the Pyramid for Foo Fighters! KG pic.twitter.com/BfZ895N1aH — Glastonbury Live (@GlastoLive) June 24, 2017