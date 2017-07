Kesha cambia de plan: su nuevo single se llama ‘Praying’ y se publica hoy

Recordaréis que hace un par de semanas nos hacíamos eco de lo que parecía ser el nuevo single y videoclip de Kesha, llamado ‘Woman’. Destacábamos que su sonido, más country y conservador, estaba bastante alejado del estilo pop electro que había mantenido en los dos discos y el EP que publicó a principios de esta década. Sin embargo, aquel teaser desapareció de su perfil de Instagram y, en cambio, ella misma acaba de ofrecer nueva y jugosa información sobre nueva música.

En un vídeo subido a sus redes sociales, Kesha informa de que su nuevo single lleva el título de ‘Praying’ y que verá la luz hoy mismo, día 6 de julio. Además, la californiana agradece el apoyo a sus fans y asegura que nunca habría podido publicar nueva música sin ellos. “I fucking love you”, termina diciendo. En cuanto a su sonido, si hacemos caso al lazo anudado al cuello de la camisa que luce, quizá no esté lejos de lo que escuchábamos en ‘Woman’. De hecho cabe recordar que, en una de sus últimas apariciones, Kesha interpretó en directo una estupenda versión de ‘I Shall Be Released’ de Bob Dylan, tras ser rechazada de mala manera por Jerry Seinfeld.

Recordemos que Kesha ha estado (y sigue) inmersa en un calvario judicial tras haber acusado al que fuera su valedor en la industria y productor, Dr. Luke, de agresión sexual, acoso, abuso emocional y malas prácticas empresariales, allá por 2014, reclamando ser liberada del contrato que tenía con el sello de él. El complicado proceso, que derivó en varias contrademandas de Dr. Luke hacia la cantante y su madre, se ha prolongado en el tiempo y aún se mantiene, aunque el año pasado logró ser liberada de sus obligaciones contractuales con Kemosabe y de ahí que hoy podamos escuchar por fin ‘Praying’.