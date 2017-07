Un Trentemøller sobresaliente opaca incluso la pirotecnia de The Killers en Bilbao BBK Live

La jornada, pese a la gran cantidad de nombres potentes, tuvo como claros protagonistas a The Killers. La banda liderada por Brandon Flowers llevaba cuatro años sin pisar España. En esta ocasión lo hacen para anticipar su nuevo disco, del que ya se ha podido escuchar el primer single, ‘The Man‘.

Comenzaron su espectáculo con ‘Mr. Brightside’, donde el público no dejaba de cantar las letras a pleno pulmón. Un arranque enérgico, que predecía un gran concierto. Y así fue, la presencia en el escenario y el impecable sonido de la banda de Nevada consiguieron ser un memorable regreso. Junto a hits como ‘Human’, Somebody Told Me’ o ‘The Way It Was’ se juntaron ‘Shadowplay’, cover de Joy División y el ya mencionado nuevo single. Brandon Flowers estuvo emocionado por la respuesta del público, que incluso pese a la molesta lluvia, estuvo entregadísimo. La puesta en escena y lo visual ayudaban también a introducirse de lleno en el concierto con imágenes del universo, de una carretera o una interesante propuesta de luces. Cerraron con ‘When You Were Young’, momento donde en el escenario se llenó de pirotecnia.

La gran sorpresa del día llegó al final con Trentemøller, en un concierto sobresaliente, donde la mezcla de géneros característicos del DJ hicieron de él todo un espectáculo. Las influencias trip-hop y de la electrónica de los 90 se mezclaban con sonidos propios del post-punk, creando un estilo tremendamente personal. Emocionante e hipnótico fue el concierto del DJ danés, que es por ahora lo mejor de esta edición del BBK Live.

Explosions In The Sky en el escenario Heineken llegaron en un momento perfecto. Rodeados de naturaleza y de niebla, la banda tejana comenzó con su particular post-rock ambiental. El público bailaba las canciones y, sobre todo, daba ostensibles muestras de su admiración hacia ellos.

Royal Blood también estuvieron más que correctos. Presentando su segundo disco Why Did We Get So Dark?. Tan solo con un bajo y una batería, el escenario era suyo en un setlist en el que sonaron canciones de su primer y de su segundo álbum de manera equilibrada. La banda llegó con una puesta en escena más elaborada que en su anterior gira, con numerosas luces. Sonaron temas como ‘I Only Lie When I Love You’ o ‘Little Monster’ que hicieron que el público formara pogos en un apretado escenario Heineken.

Fleet Foxes fue la mayor decepción del día. Un sonido correcto, pero muy lejos de la calidad de sus álbumes. Los temas de su última maravilla de estudio ‘Crack-Up‘ no sonaron con la intensidad y la habilidad para emocionar esperada. Lamentablemente, una irrenunciable entrevista a Ronnie, batería de The Killers, nos impidió terminar de ver si lograban remontar. También hizo imposible que pudiéramos ver a Phoenix.

El día había comenzado con The Amazons en el escenario principal. Con fuerza y un buen sonido, la emergente banda británica presentaba su primer disco.

Créditos fotografías: Trentemøller, por Tom Hagen; The Killers, por Rob Loud; Fleet Foxes, por Rock In Focus. Todas ellas, cedidas por Bilbao BBK Live.