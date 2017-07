Selena Gomez transita oscuros territorios hip pop en ‘Fetish’

Tal y como había venido insinuando Selena Gomez, primero anunciando su título al final del vídeo de ‘Bad Liar’ y luego subiendo imágenes inquietantes de la misma sesión de fotos que la de su portada, hoy podemos escuchar ‘Fetish’. Se trata del segundo single oficial del nuevo álbum que prepara como continuación de ‘Revival’, su debut. ‘Fetish’ está producida por Jonas Seberg (Nicki Minaj, Fifth Harmony) y The Futuristics (Machine Gun Kelly) y lleva a Selena por oscuros territorios hip pop, en una onda no muy alejada a la de su actual chico, The Weeknd, o a la de otras artistas femeninas actuales pero menos populares como Banks, por ejemplo. Se acompaña, además, de un verso del rapero Gucci Mane.

La oscuridad también empapa el mensaje de la canción, con una letra en la que Gomez muestra una ostensible vanidad. “Cuando miro en el espejo veo más claro por qué quieres estar cerca”, dice su primera estrofa, mientras que su estribillo insiste “tienes un fetiche con mi amor [NdE: suponemos que querrá decir “sexo”], te aparto y tú vuelves; no puedo culparte, si yo fuera tú, me haría lo mismo”. Quererse es muy importante, pero igual esto roza lo enfermizo. Está claro que en esta nueva etapa Selena quiere alejarse en la medida de lo posible del buenismo que venía rodeando a su personaje, como ex-actriz infantil que es. Recordemos que su anterior single, el estupendo ‘Bad Liar’, hablaba de la adicción a una persona, que plasmaba después en su vídeo oficial, en el que Gomez interpretaba distintos papeles, dando un curioso sentido a la letra de ‘Fetish’. Su vídeo, a tenor de los teasers de Instagram, debe estar al caer.

‘Bad Liar’ no ha sido un éxito rotundo desde el punto de vista comercial, aunque no lo ha hecho del todo mal. Sin embargo, parece que su gran mérito es haber gustado a un público distinto al suyo habitual. Unas a las que ha gustado mucho, por cierto, son las hermanas Haim, que recientemente hacían su propia versión del tema en directo.