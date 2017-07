Emitido el cameo de Ed Sheeran en ‘Juego de tronos’, celebrado y denostado a partes iguales

Esta noche se ha estrenado en HBO la séptima temporada de ‘Juego de tronos’, que ha incluido el esperado cameo de Ed Sheeran. Se sabía que el papel de Sheeran en la serie iba a ser breve y efectivamente el artista [SPOILER] se ha limitado a realizar una aparición como soldado Lannister para cantar una canción o dialogar con Arya Stark (Maisie Williams) [FIN DE SPOILER].

Las redes sociales han comentado el cameo de Sheeran en ‘Juego de tronos’ a tiempo real y sobre todo parece que muchos de los espectadores no se habían enterado de que el autor de ‘Shape of You’ iba a aparecer en la serie. Hay reacciones de todo tipo, eso sí, desde las que celebran el cameo como lo mejor del capítulo hasta las que lo condenan por no poder escapar a Sheeran ni siquiera viendo su serie favorita.

Sheeran es solo uno de varios artistas musicales que han aparecido en ‘Juego de tronos’, donde también se ha visto actuar a Will Champion de Coldplay o a Sigur Rós.

El autor de ‘÷‘ es el artista que más discos ha vendido en 2017 de momento, aunque desde luego no ha sido gracias a ‘Galway Girl’.

Recientemente, Sheeran ha sido noticia por revelar que ya no lee Twitter, harto de las críticas de los “trolls”.

Ed Sheeran on #GoTS7…

The club isn't the best place to find a lover, so the Riverlands is where I go…" pic.twitter.com/0EvQHRODnN

— ∞ Aoife Mairéad ॐ (@TriggerHippieTV) July 17, 2017