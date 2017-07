Ed Sheeran borra su cuenta de Twitter y anuncia que actuará en Los Simpson

Ed Sheeran ha borrado su cuenta de Twitter tras las críticas recibidas por su cameo en ‘Juego de tronos’, que pese a su brevedad, ha sido suficiente para que los fans de la serie hayan puesto a Sheeran a caer de un burro, describiendo su aparición como “innecesaria”, entre otras cosas. Un redactor de Mashable ha llegado a titular que el cameo le ha puesto “extremadamente de mal humor” y lo ha comparado con la ocasión en que los Beach Boys aparecieron de repente en un episodio de ‘Padres forzosos’, criticando su carencia de sutileza y afirmando que es “lo peor que ha hecho la serie en su historia”.

Sheeran ya había afirmado públicamente haber dejado de leer Twitter -que no haber abandonado o cerrado la plataforma, como sí ha hecho ahora- a causa de los insultos que recibe diariamente, y al parecer su cameo en ‘Juego de tronos’ ha sido la gota que ha colmado el vaso para el músico irlandés. Una decisión que reabre el debate sobre qué tipo de críticas ha de soportar una persona pública solo por serlo y sobre todo hasta qué punto puede tolerarse que una persona acosa a otra amparándose en el anonimato de internet.

Pero no todo es amargo en la vida de Sheeran: el músico ha anunciado -a través de Instagram- que actuará en Los Simpson. No, Matt Groening no dará vida a Sheeran en Springfield, sino que el autor de ‘Shape of You’ pondrá voz a un personaje de la próxima temporada, la 29, que aparecerá en un episodio especial dedicado a la música. El personaje al que pondrá voz Sheeran se llama Brendan y está claramente inspirado en el cantante. Brendan al parecer “impresionará” a Lisa Simpson con su música, situación que dará lugar a una relación entre ambos.