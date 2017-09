Taylor Swift logra el primer número uno de su carrera en Reino Unido con ‘Look What You Made Me Do’

Aunque parezca mentira, Taylor Swift no tenía un solo single número uno en Reino Unido… hasta que ha llegado ‘Look What You Made Me Do’. La canción, que por supuesto será número uno también en Estados Unidos, ha sumado 30.000 descargas y 5,3 millones de reproducciones en streaming en UK desde su lanzamiento el pasado jueves, por lo que ha entrado directamente en el top 1 de singles de las islas británicas.

Swift tenía tres singles top 2 en Reino Unido, ‘Love Story’, ‘I Knew You Were Trouble’ y ‘Shake it Off’. Tres de los singles más icónicos de Swift, ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, ‘Blank Space’ y ‘Bad Blood’ se quedaron en el top 4 y ninguno de los singles restantes del exitoso ‘1989’ llegó al top 10: ‘Style’ fue top 20 y ‘Wildest Dreams’ top 40. Eso sí, ‘I Don’t Wanna Live Forever’ fue top 5 y es claramente una de las canciones más exitosas de 2017.

‘Look What You Made Me Do’ ha superado ya los 130 millones de visualizaciones en Youtube y está a punto de alcanzar los 50 millones de streaming en Spotify. Ha pasado tanto con esta canción ya que cuesta creer no tenga ni una semana de vida. Aunque la pregunta parece ser: ¿logrará la canción mantenerse en listas después de que el revuelo por el controvertido “comeback” de Swift se haya disipado?