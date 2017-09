Miley Cyrus sufre mal de amores en su nuevo single y posa como mariposa y desnuda para David LaChapelle

Miley Cyrus se ha dado un batacazo importante con el lanzamiento de su último single, ‘Younger Now’, el que titula su nuevo álbum, que a pesar de no estar mal y de haber contado con un buen vidoclip y con una llamativa actuación en la última edición de los MTV Video Music Awards, no ha pasado del puesto 79 en la lista de Billboard y tampoco ha sido un gran éxito de streaming. De hecho, en Spotify se las está viendo canutas para arañar los 14 millones de reproducciones: a una galaxia de los 208 millones que ha conseguido ‘Malibu’.

Puede que Cyrus tenga mejor suerte con el nuevo avance de ‘Younger Now’ que acaba de llegar a las plataformas de streaming, ‘Week without You’, en el que Cyrus se sirve de un marcado ritmo country-rock y de guitarras acústicas para contarnos la historia de un mal de amores: “te di mi corazón, y tú lo tiraste al suelo, y eso es lo que me hizo pensar cómo sería no tenerte a mi lado”, canta. Un tema de nuevo muy americano que esconde cierto poso agridulce en su estribillo tabernero, sobre todo en esos finales “cariño, sabes que te hecho de menos” que cierran la canción no desde el despecho sino desde la melancolía.

Nada que ver con esta canción, por otro lado, tienen las nuevas fotos de Miley Cyrus por David LaChapelle que han dado la vuelta por redes en los últimos días, en una de las cuales la intérprete ‘Karen Don’t Be Sad’ aparece desnuda en el suelo de una celda. Estas y otras fotos aparecerán en ‘Lost + Found’, el nuevo libro de imágenes inéditas que publica LaChapelle a través de la editora Taschen el próximo día 29, justo el día que sale ‘Younger Now’. Las fotos de Miley son la portada y la contraportada del libro.