Marilyn Manson detalla su accidente, cómo una fan trató de morderle la polla y retrasa su gira

Marilyn Manson ha tenido que reubicar varias fechas de la gira de presentación de su último disco ‘Heaven Upside Down’ después de que parte del escenario se le cayera encima en Nueva York el pasado 1 de octubre. El accidente no fue moco de pavo, según ha contado ahora a Yahoo. “No estoy seguro de qué fue lo que me dio en la cabeza, pero cayó sobre mi pierna y rompió el peroné por dos sitios. El dolor era insoportable… Definitivamente podría haberme aplastado el cráneo y las costillas. Tengo algunos hematomas menores en esa zona, e hicieron falta seis tíos para quitármelo de encima. Fue como luchar con un monstruo gigante de hierro”.

El artista, siempre a un titular pegado, ha sido noticia también esta semana por narrar cómo una fan trató de morderle la polla cuando se tiró al público en un lugar, cree que de Europa del este. “Alguien mordió con fuerza hacia el lugar donde está mi polla. No consiguió llegar a mi polla, pero sí a la parte del pantalón que pertenece a la polla. Pero mi polla se agachó, se desvió como una polla Matrix”, ha narrado, especificando después que era una chica. “Tuve que apuntar a la chica con mi micrófono, porque no paraba”.

Lo seguro es que las fechas de los nuevos conciertos han tenido que pasarse de octubre a enero. Los conciertos reubicados son los de Estados Unidos. La gira europea, sin parada en España, permanece sin cambios.

11-05 Devore, CA – Ozzfest Meets Knotfest

11-12 Helsinki, Finland – Ice Hall

11-14 Stockholm, Sweden – Annexet

11-15 Elsinore, Denmark – HAL 14

11-16 Hamburg, Germany – Sporthalle

11-18 Munich, Germany – Zenith

11-19 Prague, Czech Republic – Tip Sport Arena

11-20 Vienna, Austria – Gasometer

11-22 Turin, Italy – Pala Alpitour

11-23 Zurich, Switzerland – Samsung Hall

11-25 Berlin, Germany – Velodrom- UFO

11-27 Paris, France – Accor Hotels Arena

11-28 Eindhoven, Netherlands – Klokgebouw

11-29 Dusseldorf, Germany – Mitsubishi Electric Halle

12-01 Nancy, France – Zenith

12-02 Brussels, Belgium – Forest National

12-04 Manchester, England – 02 Apollo

12-05 Glasgow, Scotland – 02 Academy

12-06 Wolverhampton, England – Civic Hall

12-08 Newport, England – Newport Centre

12-09 London, England – SSE Wembley Arena

01-10 Phoenix, AZ – Van Buren

01-12 Las Vegas, NV – House of Blues

01-13 Las Vegas, NV – House of Blues

01-16 Oakland, CA – Fox Theatre

01-19 Salt Lake City, UT – The Complex

01-20 Denver, CO – Fillmore

01-23 San Antonio, TX – Aztec Theatre

01-24 Houston, TX – House of Blues

01-26 Springfield, MO – Shrine Mosque

01-27 Tulsa, OK – Brady Theatre

01-28 Kansas City, MO – Arvest Bank Theatre at the Midland

01-30 Des Moines, IA – 7 Flags Event Center

01-31 Minneapolis, MN – The Myth

02-02 Madison, WI – The Orpheum

02-03 Milwaukee, WI – Eagles Ballroom

02-06 Chicago, IL – Riviera Theatre

02-07 Grand Rapids, MI – 20 Monroe

02-09 Buffalo, NY – Rapids Theatre

02-11 Toronto, Ontario – Rebel

02-12 Boston, MA – House of Blues

02-13 Baltimore, MD – Rams Head Live

02-15 Huntington, NY – Paramount Theatre

02-16 Sayreville, NJ – Starland Ballroomy