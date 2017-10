Jessie Ware defiende a Sheeran en una entrevista con Pitchfork: “si vais a ser mezquinos, ¡no lo reseñéis!”

Uno de los referentes de la prensa musical mundial, Pitchfork, tiene una divertida sección llamada ‘Over/Under’ en la que un artista invitado valora si los ítems que le propone el redactor están sobre o infravalorados. Puede ser cualquier cosa, desde otro artista a un estupefaciente, pasando por comida, un personaje… cualquier cosa, vaya. En el ‘Over/Under’ de hoy, la invitada es Jessie Ware, en plena promoción de ‘Glasshouse’, el disco que publica este viernes 20 de octubre. Sus respuestas la han revelado como una mujer muy divertida (y malhablada, se nota que es amiga de Adele) que, además, no se ha cortado a la hora de echar en cara al medio la despiadada crítica que hicieron –lo puntuaron con un 2,8 sobre 10– de ‘÷’, el último disco de Ed Sheeran. ¿Quizá espera que a ella también le vayan a dar lo suyo?

Tras arrepentirse un poco de haber aceptado la entrevista al ser preguntada por Mr. Bean (“¿soy mala persona porque no me guste?”), pasa a valorar el hecho de comerse la placenta (“valoré la idea de congelarla (…) [pero] cuando miré esa mierda pensé “no quiero eso cerca de mí””), los tatuajes en el cuello, estar casada con un entrenador personal (como es su caso) o los grupos acapella (a los que adora, por cierto).

Pese a su enorme respuesta al ser preguntada por ’50 sombras de Grey’ –“¿Estáis tratando de joderme con estas preguntas? Es la mejor novela jamás escrita en todo el mundo. (…) Además, estoy en la banda sonora”–, lo mejor llega cuando le preguntan por Ed Sheeran. Su discurso es para tatuárselo (lástima que no quepa en un cuello tamaño normal): “Sí, hicisteis una encantadora reseña [de ‘÷’]. ¿Quién fue? Aquello fue jodidamente grosero, realmente mezquino, vosotros también sabéis que aquello fue la hostia de mezquino. ¡No lo reseñéis, joder! Si váis a ser tan mezquinos… aquello no me gustó. Especialmente porque fui compositora en ese disco también, así que… [Nde: co-escribió ‘New Man’ e hizo coros en esa y otras dos canciones] Creo que es un compositor increíble, y también increíblemente generoso, me ha ayudado mucho. Vuestra reseña fue muy muy vil, y me gustaría que dejarais esto [en el vídeo] y que os diculpéis [Nde: “fucking apologize”]”.

De hecho, Sheeran –que, por cierto, acaba de sufrir un accidente de tráfico con fracturas en ambos brazos– también ha colaborado en el nuevo disco de Ware: él, junto con la cantante y Francis Farewell Starlight, componen el baladón ‘Sam’. Ahora ardemos en deseos por ver qué opina Pitchfork de ‘Glasshouse’. Si queréis saber más sobre cómo plantea el medio del grupo Condé Nast sus reseñas, os invitamos a leer (o releer) la interesante entrevista que nos ofreció su presidente, Chris Kaskey, meses atrás.

Gracias a @Flounder por el aviso en el foro de Jessie Ware.