Lady Gaga posa con los cinco antiguos presidentes de Estados Unidos vivos

Este fin de semana se ha celebrado en Texas un nuevo evento benéfico en apoyo a las víctimas de los huracanes que han asolado recientemente Estados Unidos y el Caribe, el llamado ‘Deep from the Heart: The One America Appeal’ (“desde el fondo del corazón: la única petición de Estados Unidos”), que ha recaudado más de 31 millones de dólares, según Rolling Stone.

Al evento acudieron los cinco antiguos presidentes de Estados Unidos vivos, estos son, Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Con ellos se fotografió Lady Gaga, quien dio una actuación sorpresa, como puede verse en la foto que la misma cantante ha colgado en Instagram. Una estampa puede decirse que histórica. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acudió al evento, si bien sí dejo un mensaje grabado.

Gaga actuó al piano para interpretar ‘Million Reasons’, ‘Yoü and I’ y ‘The Edge of Glory’. La cantante ha confirmado hace poco las fechas definitivas de su gira europea, que hubo de posponer debido a su fibromialgia, de la que habla extensamente en su reciente documental estrenado en Netflix. La artista actúa en Barcelona el próximo mes de enero.