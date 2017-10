El nuevo disco de My Bloody Valentine es una realidad y saldría la próxima primavera

Qué casualidad: Kevin Shields de My Bloody Valentine ha sido noticia esta última semana tras la publicación de un nuevo single ambient con Brian Eno. Y ahora es el batería del grupo autor de ‘Loveless’, Colm Ó Cíosóig, quien habla de My Bloody Valentine, esta vez para confirmar que su nuevo disco no tardará 22 añazos en salir como el anterior.

En una entrevista con una emisora de Boston, Colm Ó Cíosóig afirma que ha trabajado “mucho” en el nuevo álbum de My Bloody Valentine antes de iniciar su actual gira con Hope Sandoval & the Warm Inventions y que retomará el trabajo en cuanto esta termine (lo cual ya ha sucedido, la gira terminaba el día 22 de octubre). Dice que “está de camino”. La radio americana (no el músico) asegura por su parte que este disco saldría la próxima primavera, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que el disco probablemente no se haya terminado de grabar todavía. El músico ya habló de un posible nuevo disco de My Bloody Valentine en la entrevista que le realizamos junto a Sandoval el año pasado.

‘m b v‘, el último álbum de My Bloody Valentine, salió en febrero de 2013 y fue durante 22 años uno de los grandes mitos de la historia del pop. Kevin Shields y los suyos se rieron del mito a su publicación, colgando el álbum por sorpresa y un poco sin avisar en su página web, mucho antes, por cierto, de que Beyoncé “inventara” los discos sorpresa con su álbum homónimo, y solo un mes antes de que saliera el disco sorpresa de David Bowie. En cualquier caso, conociendo a Kevin Shields, habrá que verlo para creerlo.