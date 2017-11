Madonna, Bono y José María Cano, involucrados en el nuevo escándalo de paraísos fiscales

laSexta había anunciado una nueva exclusiva que “nos interesaba a todos” para la noche de este domingo, y esta ha resultado estar asociada a 100 medios de todo el mundo (en España El Confidencial) y relacionada con los paraísos fiscales de los famosos durante los años 90, la polémica que ya sacudiera a Almodóvar, afectando profundamente a la promoción de su última película ‘Julieta’. El yerno de Donald Trump, Isabel II y una lista de 127 políticos aparecen señalados en la nueva filtración de datos por haberse servido de paraísos fiscales a espaldas de Hacienda. Entre los españoles mencionados están el exalcalde de Barcelona Xavier Trias o José María Cano de Mecano.

En cuanto a músicos, la filtración revela que Madonna se convirtió en 1998, durante su etapa espiritual, la de ‘Ray of Light’, en accionista de la compañía SafeGard Medical Limited en las Bermudas, dedicada al suministro de agujas y jeringuillas. Según el registro de acciones de la empresa, hasta 2.000 participaciones se pusieron a nombre de Madonna el 30 de junio de ese año. La cantante no proporcionó su dirección postal al registro y redireccionó la comunicación relativa a la empresa a su manager empresarial, Shari Goldschmidt. La sociedad farmacéutica se disolvió 15 años después, según se publicó en la Gaceta Oficial de Bermudas.

Como informa El Diario, Bono de U2, que ahora mismo comparte mánager con la intérprete de ‘Material Girl’, también estaría involucrado. En su caso sería por el uso de una empresa maltesa para comprar un centro comercial en Lituania. A través de una sociedad llamada Nudes, Bono compró el centro comercial por 5,8 millones de euros. La sociedad cambió varias veces de manos, pasando también por las Islas del Canal, Guernsey. El líder de U2 ya había sido noticia por elusión fiscal al migrar una sociedad de Irlanda a Holanda para pagar menos impuestos.

José María Cano habría registrado en enero de 2017 una sociedad en Malta, ya que esta implica una tributación baja para las sociedades allí registradas. Según El Confidencial, José María Cano Studio Limited fue abierta con el objeto social principal de la gestión del negocio del arte. Se especifica que no se limita a la compraventa de cuadros y a las comisiones, sino que habilita a la sociedad para hacer todo tipo de operaciones financieras relacionadas (y ajenas) al sector del arte. El Confidencial informa de que la sociedad maltesa está participada a su vez de otra entidad en Curazao mucho anterior, en concreto “mucho más decana que la maltesa, ya que data de 1998, justo el año en que se celebró el 35 aniversario del primer single de Mecano, ‘Hoy no me puedo levantar’”. En verdad este single fue lanzado a principios de los años 80 y cuando cumple 35 años es ahora.