Filtrado ‘reputation’ de Taylor Swift

Probablemente debido a que el CD físico ya ha llegado a los buzones de algunos fans, ‘reputation’, el nuevo disco de Taylor Swift, se ha filtrado a la red a escasas horas de su lanzamiento oficial, mañana 10 de noviembre. Estamos ante el lanzamiento pop más esperado del año. El debate está servido en nuestros foros.

‘reputation’ es el quinto álbum de estudio de Swift y el primero desde su superventas de 2014, ‘1989’. El disco sale precedido por varios singles, entre ellos un arriesgado ‘Look What You Made Me Do’ de sonido industrial y electroclash que se presentaba con un videoclip espectacular, dirigido por Joseph Khan y en el que Swift se enfrentaba a un ejército de alter egos.

El resto de sencillos han sido ‘…Ready for It?’, tras varios mareos de perdiz finalmente el segundo sencillo oficial del álbum y para el que se ha realizado un videoclip de ciencia ficción, también dirigido por Joseph Khan; la mona ‘Gorgeous’ y la balada ‘Call it What You Want’.

Este es sin duda el “disco sobre los medios” de Taylor Swift tras la polémica que protagonizaba el año pasado con Kanye West y Kim Kardashian, después de que estos supuestamente “expusieran” que Swift había estado de acuerdo con la letra de ‘Famous’ de West, algo que Swift aclaraba en un comunicado posterior. Su feminismo también ha sido muy cuestionado en el año previo a la llegada de ‘reputation’.