La Bien Querida: “Está muy bien emocionar a los críticos, pero está mejor emocionar a la gente”

La Bien Querida ha lanzado pocas semanas atrás ‘Fuego‘, su quinto disco de estudio. Se trata de un álbum en el que, tras el concepto más cerrado en cuanto a sonido y formato de ‘Premeditación, nocturnidad y alevosía’, parece retomar la variedad estilística y sonora de sus primeros discos. Charlamos con Ana Fernández-Villaverde sobre el enfoque luminoso del disco, también sobre los misterios y claves de su espectacular portada, la pléyade de colaboradores que en él aparecen y también los que no: alguien a priori bastante inesperado declinó su invitación para estar en el álbum. Foto: Pablo Zamora.

¿Estás contenta con el resultado final del disco? Igual es una pregunta tonta, pero no sé, igual me dices que no…

[Risas] Sí, totalmente, es justo lo que esperaba. Quería hacer un disco de canciones, canciones que emocionaran. Puede que ‘Premeditación, nocturninad y alevosía’ tuviera un aire más conceptual por cómo fue editado, con los maxisingles, los vídeos y tal, pero a ver, lo mío es hacer canciones. Yo no soy un grupo, como Los Planetas, o Los Punsetes, en el que tienen que plantearse un sonido, vamos a tirar por aquí o por allí. Yo las escribo y luego se las paso a David para que las arregle.

Hay gente que ve en ‘Fuego’ cierto regreso a la variedad de tus primeros discos. ¿Estás de acuerdo con esa idea?

Lo que tenía claro que no quería después de ‘Premeditación…’ era volver a hacer lo mismo. Tuvo muy buena aceptación, fue muy interesante, pero yo quería hacer algo más fresco, luminoso, positivo. Si te digo la verdad, cuando salió ‘Premeditación…’, en 2015, se murió mi padre, y poco después también murió un amigo mío que estaba enfermo. Esto me afectó mucho, y me dio un poco de miedo, lo relacioné con el hecho de que hubiera hecho un disco tan oscuro. Así que la premisa era hacer algo positivo, dentro de que en mis canciones siempre hay un rastro melancólico del que no me voy a separar, porque es mi forma de componer.

A mí lo que me gusta es emocionar, hacer canciones que emocionen

Con ‘7 días juntos’, hubo gente que pensó que tras el disco de remezclas de ‘Premeditación’ quizá vendría un disco más bailable. ¿Fue una opción en algún momento?

No, en ningún momento. A mí lo que me gusta es emocionar, hacer canciones que emocionen. Si el arreglo que surge es así, bailable, pues guay, pero no había ningún tipo de premisa en ese sentido, ni creo que la haya.

¿Cómo surge la idea, un poco inesperada desde fuera, de introducir la canción de Joan Miquel Oliver, y además adaptada al castellano?

Pues verás, a esa canción pensábamos que le faltaba algo, y se nos ocurrió que fuera un rapeo, algo así. Entonces a David, escuchando a Antónia Font, se le ocurrió la idea de pedírselo a Joanmi. Y bueno, a él le daba un poco de pereza, pero David se dio cuenta de que esta canción [NdE: ‘Dins un avió de paper’, del disco ‘Bombó Mallorquí’] encajaba perfectamente, así que solo tuvo que traducirla y grabarla. Ya está, así no le supuso tanto curro. [Risas] Y encajó perfecto. Es mérito de David, sobre todo, que tuvo el ojo…

‘Fuego’ es un disco muy de featurings, de invitados, algunos más en primer plano, como J.M. o Jota,y varios en segundo plano, como Laura, Alejandro, Sebastían, Luciana, Cabezalí… Da la impresión de que el estudio tuvo que ser un hervidero. ¿Fue más casual que otra cosa?

La verdad es que no era para nada la idea. Esto surge porque son amigos nuestros y cuando surgía “¿quién nos puede grabar esto? Ah, pues Laura, o Alejandro… Tal”. No era por meter nombres “famosos” porque sí.

Llama la atención lo de Muchachito [NdE: Muchachito Bombo Infierno], que diría que es de lo más inesperado. ¿De dónde sale este encuentro?

Pues es que es vecino nuestro. Y un día estábamos en un bar y le pedimos que viniera a grabar las percusiones y los jaleos. Vino lo hizo y ya está.

Hasta David se ha atrevido a ponerse en primer plano, en ‘La pieza que me falta’… ¿Por qué en esta canción? Porque su letra no está orientada como un dueto exactamente, como sí ocurre con ‘Recompensarte’, no?

No, lo que ocurrió es que esa parte la cantaba yo pero quedaba extraño, desde el punto de vista musical. Así que probó a hacerlo él y nos pareció que quedaba bien, sin más. No hay ningún significado oculto detrás.

El papel de Laura me parece fundamental, imprime un carácter brutal a ‘7 días’, ‘Permanentemente’… De repente es tu Peter Hook. ¿Cómo surge esta colaboración?

[Risas] Pues ojalá, pero es muy difícil, porque no vive en Madrid. Pero me encantaría, claro. De hecho, estoy muy contenta porque ahora he fichado a otra chica, Nieves Lázaro –del grupo Lázaro–, para los nuevos directos. Tocará teclados y hará coros.

Muchos ya etiquetan ‘Dinamita’ como la mejor canción de tu carrera. Cuéntame un poco de dónde viene esta canción…

Es una especie de declaración de intenciones de lo que te vas a encontrar en el disco, por eso es el primer corte. Habla de no dejarnos llevar por lo que nos impone la sociedad, la familia, el entorno… y soltarse un poco la melena, hacer lo que quieres, es muy pasional, como todo el disco. Y la verdad, yo también pienso que es una de mis mejores canciones.

Si todo el disco hubiera sido así, “en plan Lana [del Rey]”, yo encantada

En cuanto al arreglo, como me gusta tanto Lana del Rey, le pedí a David que hiciera un arreglo de ese tipo. De hecho si todo el disco hubiera sido así, “en plan Lana”, yo encantada, porque me encanta. [Risas]

Sí, de hecho hiciste una playlist de tus canciones favoritas de Lana, ¿no?

Sí.

¿Qué te ha parecido su último disco?

Está bien. [NdE: lo dice con poco entusiasmo] Bueno, siempre tiene alguna canción que está bien. Es más o menos como todos sus discos, pero es que es su voz, su carácter, esos dejes en su manera de cantar. A mí me encanta, soy fan. Mi favorito es el primero, me encanta.

Antes decías que querías que este disco fuera más luminoso que ‘Premeditación…’. Sin embargo, personalmente veo que temas como ‘Lo veo posible’, ‘Peor que las demás’ o ‘La pieza que me falta’ son bastante oscuros, también musicalmente…

Es que es parte de lo que me caracteriza a mí, pero como es parte de lo que nos caracteriza a todos. No podemos estar siempre con una sonrisa, todos tenemos esa otra cara, a veces estamos fenomenal y otras fatal. Así que estos temas reflejan esa parte, y a mí me encanta. Fíjate que yo quería sacar como single ‘Peor que las demás’, que parece que no está gustando tanto. Siempre me equivoco…

Hay veces que escribo una canción pensando en algo y, cuando pasa el tiempo, la siento de otra forma

Porque en general las letras del disco, que yo pienso que son probablemente las mejores que has escrito, también tienen muchas sombras, retratando relaciones muy tempestuosas y conflictivas. ¿En qué te inspiras para escribirlas?

Pues eso, el amor. Todos nos hemos enamorado, todos sabemos lo que significa y el rastro de esos amores permanece en nosotros. El amor es la emoción más poética que hay, y tiene muchas formas… Hasta el odio es una ramificación del amor. De todas formas, las canciones tienen muchos rincones. Hay veces que escribo una canción pensando en algo y, cuando pasa el tiempo, la siento de otra forma incluso yo misma y hasta se me olvida cuál fue la idea de la que partí. Así que si esto me pasa a mí, imagínate…

Después de 5 discos retratando las relaciones personales de amor y amistad, no debe ser nada fácil redundar en los temas sin perder frescura, como pienso que es el caso, ¿no?

[Risas] Ya ves, ¡es complicadísimo! Este disco me ha costado muchísimo “sacarlo”. A la primera que intento gustar es a mí, y yo soy la más crítica conmigo misma. Así que hasta conseguir 11 canciones que diga “sí, adelante”… Me ha costado.

Tus canciones me suenan muy cinematográficas, como bien prueban tus últimos clips. ¿En algún momento te han planteado hacer algo para el cine?

La verdad es que no, no me lo han planteado pero estaría abierta. Me parece muy interesante.

Yo hago canciones, y me las podría producir cualquiera. Pero es que David es muy bueno

¿Cómo decidís David y tú qué arreglo aplicar a cada canción? Porque da la sensación de que tus canciones, en realidad, podrían funcionar en todos los diferentes palos que presentas en el disco…

Sí, es verdad. Por ejemplo, ‘Recompensarte’ tiene otra versión grabada que es muy distinta. Al final se quedó el arreglo rumbero, porque nos gustaba mucho la frescura del tema, con Jota y demás. Pero hay otra que hizo Aaron Rux, más sofisticada y dramática, también más lenta.

Al final yo hago canciones, y me las podría producir cualquiera. Pero es que David es muy bueno, le tiene muy cogido el punto a mis canciones. Pero vamos, básicamente él me pregunta cómo me imagino yo las canciones, yo le doy una idea, a veces alguna canción que me gusta y he estado escuchando en ese momento, y él lo saca adelante. Es una persona muy creativa.

En 8 años has publicado 5 discos de estudio, lo cual diría que está al alcance de pocos, no ya en España sino también fuera. Aparte de Antonio Luque y Mark Kozelek, no me vienen muchos nombres más a la mente… ¿Eres especialmente prolífica o desechas pocas ideas?

Es porque soy muy trabajadora. [Risas] Otra cosa no seré. Hago muchas cosas mal, pero eso… Escribo todos los días, ya estoy pensando en nuevas canciones.

La portada de ‘Fuego’ es brutal, da casi para una entrevista completa.

Muchas gracias.

Es una portada icónica, de esas que ya casi no se hacen, para mirar detenidamente sus detalles… ¿Cómo surge la idea?

Pues es que esa era exactamente la idea, hacer una portada icónica. Con ‘Romancero’ me salió un poco sin querer, aquella foto en la cocina de mi casa. Y cuando se me ocurrió esta idea pensé exactamente en eso. Llamé a Pablo [Nde: Zamora, fotógrafo] y a Pepe Leal, un amigo mío que es artista e interiorista, y nada me ayudaron. Fue una movida impresionante, tuvimos que alquilar una nave industrial, pintar el suelo… porque ahí no hay nada de Photoshop, es una fotografía tal cual. Lo pintamos por la noche y tuvimos que poner unos secadores para que al día siguiente estuviera listo para la sesión de fotos. Y bueno, para no volverme loca en cuanto al orden, cogí a Pepe y le dije que lo colocara él como quisiera. Y así lo hizo.

[La portada de ‘Fuego’] es una manera de enseñarle a la gente que me sigue una parte de lo que soy en el día a día

Entiendo que lo que vemos son cosas tuyas, personales, desde dibujos de tu hija a prendas de vestir, recuerdos de Bilbao, discos… ¿Es una manera de definir quién eres hoy o es más una especie de historia vital?

Sí, quizá es una historia vital. También es una manera de enseñarle a la gente que me sigue una parte de lo que soy en el día a día, con las herramientas, la pintura…

Eso iba a decir, llama la atención la cantidad de herramientas plásticas. ¿Estás muy volcada en la pintura? ¿Has expuesto o vas a exponer tu obra alguna vez, más allá de las portadas de tus discos?

Y lo de las herramientas de construcción… ¿Te va el bricolaje o algo?

Sí, la pintura, el bricolage…

¡Es verdad, las herramientas! ¿Te va el bricolaje y tal?

Bueno, sí, no me queda otra… [Risas] [NdE: hasta donde sabemos, Ana colabora con estudios de interiorismo.]

De los vinilos que se muestran, he reconocido el de Manuel Göttsching, pero aunque me suena no consigo ubicar el que tiene en la contraportada una especie de sol minimalista… ¿Qué disco es?

Es ‘Musik von Harmonia’ de Harmonia, el proyecto de Michael Rother con Dieter Moebius… Pero vamos, fue un accidente. Pepe lo puso del revés sin darse cuenta, y bueno, no le dije nada.

Venimos de un disco como ‘Premeditación…’, que es el más oscuro y cohesionado en cuanto a sonido de tu carrera…

Bueno, ‘Ceremonia’ también era un disco supercompacto, ¿eh?

Yo sabía que [‘Premeditación, nocturnidad y alevosía’] iba a gustar a los críticos

Sí, la verdad es que sí. Pero mi impresión es que este ha sido el que mejor ha recibido la crítica por el concepto que hay detrás… ¿Dirías que esa fue la clave en la aceptación de la crítica? Como que eso nos vuelve un poco locos…

Claro, claro, a los críticos les gusta eso, el concepto… Y yo lo sabía, que iba a gustar a los críticos, ¿eh? [Risas] Lo tenía clarísimo. Pensé “igual no le gusta a la gente, pero a los críticos, sí”. Sacar como single ‘Ojalá estuvieras muerto’ era muy arriesgado, y de hecho no le gustó a la gente en general. Yo lo tenía claro, pero me dio igual porque me hacía gracia que fuera single.

O sea, que llega un momento que ya intuyes lo que le va a gustar a la gente…

Un poco, sí. Y este disco [NdE: ‘Fuego’], al revés, tenía claro que quizá gustaría más al público que a la crítica. ¡Y es que aquí hay temazos! Está mal que lo diga yo, pero es real. Yo sé que hay canciones que iban a gustar. Lo que yo quiero es emocionar, y está muy bien emocionar a los críticos, pero está mejor emocionar a la gente. Siempre que no te vendas, que no hagas algo que no te guste a ti solo para que le guste a la gente, obvio, no hace falta ni que lo diga.

Mi compañero, Sebas Alonso, en su crítica de ‘Fuego’ aludía a cierto desgaste en algunos enfoques. ¿Temes que llegue ese punto en que te estés repitiendo a ti misma, un poco de forma inconsciente?

Trato de no planteármelo, pero es que todos los artistas nos repetimos, los escritores se repiten, los directores de cine se repiten…

Ya, que igual no hay que tener tanto miedo a eso…

Sí, que tampoco está tan mal, no sé. Si me repito, no lo sé, pero intento hacerlo un poquito mejor, con los arreglos, las letras… De todas formas, es normal, ¡ya tengo 5 discos! ¡Soy una veterana del indie! [Risas] Intentaré llevarlo con dignidad.

Cuando surgió (…) meter un rap en ‘7 días juntos’, se lo pedí a C.Tangana, pero me dijo que no, que no se veía

También hay algunos comentarios en nuestra web que, después de la colaboración de Yung Beef en el disco de remezclas, esperaban nuevas colaboraciones con el pop urbano… ¿Qué opinas de la efervescencia que hay en ese panorama? ¿Estarías abierta a hacer cosas con otros artistas de ese ambiente?

Claro, me mola. Me mola tanto que, de hecho, ese disco de remezclas se hizo sólo porque quería que Yung Beef hiciera una remezcla y de ahí fueron saliendo las demás. Así que fíjate si me mola… Pero bueno, tengo claro que es otra generación. Vamos, de hecho, podría ser su madre… [Risas] Aún así está muy bien que nos mezclemos.

De hecho, te voy a contar algo que no he contado a ningún periodista: cuando surgió la necesidad de meter un rap en ‘7 días juntos’, se lo pedí a C.Tangana, pero me dijo que no, que no se veía. Espero que no se enfade Joan Miquel si lee esto… [Risas] Me parece interesante, me mola mucho. Sobre todo me gusta Yung Beef, lo veo fresco, fresco de verdad, sin procesar. Pero me gustan más artistas de este estilo.

¿Estáis ya con ensayos para la gira?

Sí, estamos con ensayos. Esta vez vez, como novedad, voy a llevar batería. Va a ser un formato quinteto tradicional, voy a ir de cantante. [Risas]