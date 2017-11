Lo Moon, melancolía y elegancia al servicio del pop

Los fans de la “escuela” de The xx o London Grammar están de enhorabuena, porque tienen un nuevo nombre con el que gozar, emocionarse o sufrir. Se trata de Lo Moon, un trío de Los Ángeles formado por Matt Lowell (voz, teclados, guitarras), Crisanta Baker (bajo, voz) y Samuel Stewart (teclados, voz) que hacen de la delicadeza y la melancolía su mejor arma, pero tratadas con un punto de vista sofisticado y expansivo, no solo intimista. Otros referentes que les van como anillo al dedo pueden ser aquellos los elegantes The Blue Nile o también, de manera algo más difusa, aquellos Unvelievable Truth que comandaba Andy Yorke, hermano de Thom, ¿recordáis?

El caso es que, aunque el proyecto lleva en marcha unos 5 años –Lowell reconoce que cuidan todos los detalles al máximo, como parte de su filosofía– no ha sido hasta este 2017 cuando han comenzado a despuntar. Lo hicieron a finales del pasado invierno con ‘Loveless’, un medio tiempo que por momentos tiene ecos del Peter Gabriel de ‘Don’t Give Up’, alternados con otros más épicos. Aquella canción les llevó a ser teloneros de MUNA durante una gira norteamericana, pero en estos meses han seguido ascendiendo.

Porque ahora son ya teloneros de Phoenix en EEUU y han presentado otras dos nuevas muestras de que son un valor de futuro fiable. La primera ‘This Is It’ un tema que discurre próximo a ‘Loveless’, con un sugerente riff de sinte que se incrusta en el recuerdo a la primera de cambio, y la más reciente ‘Thorns’, un tema precioso que sitúa a Rhye como otro nombre que orbita en la mente al escucharles. Todo ello con un buen acabado estético y con producción, atención, de Chris Walla (Death Cab For Cutie, The Postal Service) y François Tetaz (Gotye, Kimbra). El debut que editarán en Columbia, probablemente el año que viene, debería confirmar las buenas sensaciones que dejan estos tres singles.