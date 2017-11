El Hit: ‘New Rules’ de Dua Lipa no toca techo y su remix ochentero viral es ahora oficial

‘New Rules’ de Dua Lipa es claramente uno de los mayores éxitos comerciales de 2017, sobre todo en Reino Unido, donde ha sido número uno, y en las plataformas de streaming: en Youtube está a punto de alcanzar las 700 millones de visualizaciones y en Spotify se ha mantenido en las primeras posiciones de las canciones más escuchadas en todo el mundo durante todo el verano y más adelante, saludando ahora mismo desde la cuarta posición.

El éxito de ‘New Rules’, lejos de tocar techo, continúa también en el difícil mercado estadounidense, donde la canción ha alcanzado finalmente el top 20, tras meses de subida paulatina. Ha ayudado en parte que Lipa se encuentre ahora mismo de gira por Estados Unidos, lo cual será clave para que el tema logre el ansiado top 10, no ya tanto el top 1, que se antoja más complicado con el éxito de las más recientes ‘rockstar’ y ‘Havana’ (aunque con la longevidad y el impacto que ha logrado ‘New Rules’, ¿tan importante es el número uno?). En cualquier caso, la canción logra el puesto 19 en Billboard y ojo, en España también sigue ascendiendo posiciones, ahora logrando un nueva cumbre en el puesto 14.

‘New Rules’ es también noticia hoy viernes 24 de noviembre porque un remix nuevo de la canción ha llegado a Spotify. Se trata del mismo remix no oficial por Initial Talk que se viralizaba hace unas semanas, una reinterpretación en clave ochentera cuyo lanzamiento oficial resulta toda una sorpresa, pues no son tantos los artistas que en lugar de encargar un remix a un productor oficial optan por usar uno que una persona anónima ha colgado en internet. Además, el remix tiene hasta portada propia y todo y retrata a Lipa portando el icónico top de conos de Madonna.

Aunque quizá el mejor remix de ‘New Rules’ que ha salido hasta ahora, o por lo menos el más divertido, es el montaje con Donald Trump, también viral y realmente delirante, que también os adjuntamos…

My remix of @DUALIPA's "New Rules" became OFFICIAL!👏👏https://t.co/mZacScO7bahttps://t.co/8YwesYEm2I

Now available on Spotify, Apple Music, iTunes, Google Play, etc.

↪︎ https://t.co/ZjYX8KRsmu

— Initial Talk (@InitialTalk) November 24, 2017