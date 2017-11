Zahara: “Compuse ‘Con las ganas’ llorando y de manera natural cada vez que la cantaba en un escenario me ponía a llorar”

Desde luego que las versiones a menudo sirven para que el público conozca una canción. Ha sido el caso de ‘Con las ganas‘, una de las composiciones estrella del debut de Zahara, junto a ‘Merezco’ o ‘Tú me llevas’. Las reproducciones de la canción y el vídeo ya se contaban por millones en Spotify y sobre todo en Youtube, pero sin duda Operación Triunfo ha descubierto el tema a un nuevo público y no hay manera de que abandone la lista de los virales de la plataforma de streaming sueca. También está circulando la versión interpretada en el programa por Aitana y Amaia, que contó con el beneplácito de la propia Zahara y es, con diferencia, la canción más reproducida en Spotify de la gala 4. Hablamos con Zahara brevemente sobre este furor.

‘Con las ganas’ está en la lista de virales de Spotify, ¿te lo esperabas?

Pensé que se hablaría de ella en la gala, pero no todo el alboroto que ha creado. No solo por lo que comentas, sino por los artículos que han salido en varios medios sobre ello. Habrá gente que se quede solo en esta canción y estará bien, pero ojalá profundicen y conozcan el resto.

¿No te da un poquito de rabia que esto contribuya a que sea de tus canciones más oídas? Desde que la escribiste, hace tanto ya, ¡¡¡has hecho canciones mejores!!!

Muchas gracias. Yo también lo creo. Se me queda algo antigua, pero a la par es inevitable que me haga ilusión que una canción mía crezca de esa manera.

¿Qué relación tienes con esta canción desde que se escribió? ¿Qué significaba para ti cuando la escribiste y qué significa hoy?

La canción tiene 12 años. Yo era una post adolescente que vivía intensamente y para quien un desengaño amoroso lo era todo. Ahí surgió esta canción. En esa frustración, en esa habitación gris. La compuse llorando y de manera natural cada vez que la cantaba en un escenario me ponía a llorar. La conexión con el público era tan bestial que cuando empezaba a tocar se creaba un silencio sepulcral, un respeto máximo, interrumpido solo por los gemidos de las primeras filas. Era muy fuerte vivir eso.

Un cuatro de abril en un concierto cantándola me vine abajo. Acababa de dejarlo con quien era mi novio entonces y me dije: “¿qué necesidad tengo yo de estar pasando esto?”. Dejé de cantarla. Me enfrenté al público. Me costó bastante. Años más tarde ya no quería cantarla por el motivo contrario. Estaba tan lejos que no tenía sentido cantarla si no empatizaba con ella. Tengo que reconocer que todo lo que ha pasado con ella y Operacion Triunfo ha hecho que me reenamore de nuevo. He recibido tantos mensajes, tantas historias que me ha emocionado ver qué algo mío puede conectar con tantas personas.

¿De poder elegir que se versionara una canción tuya en el programa, cuál habría sido?

Me encantaría ‘Caída Libre’.

Con coreografía incluida.

Pieza coral. Toda la academia para empezar el programa.

En este momento ‘Con las ganas’ es más de la gente que quiere interpretarla que mía

¿Qué pasaría si por lo que fuera la versión de Aitana y Amaia se hiciera más famosa que la tuya misma? Nos consta que su versión está circulando bastante también…

En este momento es más de la gente que quiere interpretarla que mía. Me parece precioso ver que algo que escribí hace tanto tiempo tiene una vida tan larga y emocionante. Cuando hacía canciones en aquella época en Granada no podía ni soñar con que mis canciones salieran por televisión o hicieran llorar a tantas personas. Ahora es de quien quiera cantarla y está bien así.