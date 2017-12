La música urbana es el nuevo pop… ¿pero es todo el pop?

Mientras las visitas a vídeos de artistas de música urbana se cuentan por millones en Youtube, su fórmula estética y sonora salpica también al mainstream. Son muchos los que proclaman que la música urbana, bien sea por la vía del tan traído y llevado “trap”, con o sin componente latino, es el nuevo pop. ¡Si hasta Shakira tiene una canción que se llama ‘Trap’!

Tras haber preguntado a artistas de urban, electrónica o dream pop hace unos días si el rock’n’roll había muerto, hoy el ejercicio es el contrario. Preguntamos a artistas veteranos, nuevos rockeros, cantautores… cuán ajena les es esta música urbana, si ellos también tienen público joven en sus conciertos o cuáles son sus canciones o artistas favoritos de estos nuevos géneros. Responden dos de los grupos españoles de guitarra más populares de los últimos años, Viva Suecia y Hinds; Ibon Errazkin, que desde los 80 ha militado en Aventuras de Kirlian, Le Mans y Single y ahora lanza disco en solitario; Tulsa, que acaba de lanzar ‘Centauros‘; la revelación La Plata, autores de la enorme ‘Un atasco’; Manu de Rusos Blancos, que se acaban de hacer un hueco en el mercado pese a no ser precisamente unos adolescentes y sin recurrir a estos géneros; y también Franz Ferdinand, que hace poco han estado en Madrid promocionando un nuevo álbum que sale el año que viene y del que ya conocemos la excelente ‘Always Ascending’.

Viva Suecia

¿Creéis que el urban, el hip-hop, la música urbana, el trap… definitivamente es el nuevo pop, creéis que el pop siempre será una visión más amplia o cuál es vuestra opinión al respecto?

No creemos que sean el nuevo pop, sino que ahora forman parte muy activa de él. Como bien dices, entendemos la música pop como un concepto ecléctico y muy extenso, es mucho más que esos estilos que están de actualidad en cada momento.

¿Algún artista o canción concreta que os haya gustado de estos nuevos géneros?

Kinder Malo. Es alucinante, las letras son la hostia. Le seguimos la pista desde el principio.

Mucha gente cree que la gente joven solo escucha trap, urban, latino… pero en vuestros conciertos hay mucha gente joven, verdad? ¿Cómo lo percibís vosotros?

Bueno, aventurarse a decir que solo escucha determinada música es demasiado atrevido. A nuestros conciertos viene muchísima gente joven, es cierto, y muchos de ellos con un abanico muy amplio de gustos musicales. Lo bueno de esta época de sobreinformación que estamos viviendo es justo eso, el acceso es mucho más fácil y hemos aprendido a disfrutar de estilos que a priori no parecían compatibles. Eso ya parece algo del pasado, hay fans de Viva Suecia que al día siguiente pueden ir perfectamente a un concierto de Bad Bunny. Cada vez tenemos menos prejuicios y la mente más abierta a nuevas sensaciones. Nuestros padres se horrorizaban con bandas que escuchábamos de adolescentes y que hoy por hoy están totalmente aceptadas e incluso sonando en emisoras de radiofórmula, estamos convencidos de que eso mismo va a pasar con el trap, el urban, latino… Ya pasó con el rock, el punk, con la música disco, el hip hop y muchos otros. Forma parte de la historia de la música normalizar aquello que antes se ha satanizado.

Franz Ferdinand

¿Escucháis algo de música urbana, trap, grime, nuevo hip-hop…?

Alex Kapranos: “Sí, claro, mi favorito es Anderson.Paak, me encanta ese disco, mola mucho. También el de Thundercat”.

Bob Hardy: “Yo no soy un experto”.

A.K.: “Kanye también. Tiene una personalidad diferente, pero su música es alucinante, me gusta mucho, de verdad”.

¿Creéis que la música urbana es el nuevo pop y que el rock’n’roll no es tan popular como solía? ¿Han salido nuevas bandas de rock que sean tan famosas como The Strokes o vosotros mismos, Franz Ferdinand?

A.K.: “Saldrán, va todo por fases. Estoy seguro de que saldrán, aunque de otra manera diferente. Estoy deseando escucharlas”.

¿Vuestro público es también joven?

B.H.: “Sí, definitivamente sí. Nos sigue gente de 15 años, adolescentes”.

A.K.: “Estábamos mirando antes las menciones de Twitter y había una chica de Vancouver muy enfadada porque vamos a hacer un concierto que es solo para mayores de 18 años. Eso significa que como mucho tendrá 17 años”.

B.H.: “Y nos pasó exactamente lo mismo cuando tocamos en Vancouver la última vez”.

A.K.: “¡Igual es que es la misma chica! (risas) De todas formas, si tiene 17 años, significa que tenía 2 años cuando empezamos a tocar. Es increíble”.

En nuestra web hay gente que claramente odia el trap y la música urbana, ¿igual estamos forzando que sea el nuevo pop, cuando hay otras cosas que también gustan a la gente joven?

A.K.: “Yo siempre digo que hay algo bueno en todos los géneros excepto en el nu-metal” (risas).

Tulsa

¿Escuchas algo de música urbana, del tipo trap, hip-hop?

Me he acercado al trap. Estuve en una época oyendo mucho lo que estaba pasando. Tiene algo brutalmente magnético, muy fresco, pero me ponen muy de los nervios las letras, me da muchísima pena y les quiero matar a todos.

¿Algún ejemplo de magnético?

No recuerdo una canción en concreto. Kinder Malo me produce fascinación como personaje, pero es que todo lo que sale por esa boca me repugna.

¿A nivel machismo, lenguaje…?

Que digan “puta” todo el rato, que se refieran a las mujeres como putas, las fotos que salen… Me dio mucho miedo, no sé muy bien cómo encuadrarlo, no sé qué va a pasar, no sé qué dicen las mujeres de esa generación, qué sensación tienen, me gustaría saberlo, a mí me pilla un poco lejos.

Bueno, hay algunas chicas.

Sí, Zowi, sí que hay, pero como que asumen un poco ese papel, ¿no?

Ms Nina dice que ella hace lo que le da la gana.

Yo quiero que salgan mujeres del trap fuertes, me encantaría eso, es un género súper potente, muy ilusionador. Me pone, así en términos generales, me pone, me gusta que exista, pero las letras me parecen un puto espanto.

Hinds (Carlotta)

¿Crees que el urban, el hip-hop, la música urbana, el trap… definitivamente es el nuevo pop, crees que el pop siempre será una visión más amplia o cuál es tu opinión al respecto?

Para contestar bien a esta pregunta antes habría que ponernos de acuerdo en cómo definimos la música pop. Si con pop nos estamos refiriendo a la música más popular y que triunfa en los charts, ningún género se transforma por ser popular. Más bien yo opinaría al contrario, creo que esta música urbana se ha ido haciendo/componiendo cada vez más melódica, pegadiza, con estribillos claros, fácil de escuchar, fácil de bailar… ¡estamos describiendo un hit! Y quizás está ocurriendo también a la inversa, artistas que hacían música pop como género en sí han ido subiéndose al carro de beats a ritmo de reggeaton, voces con un autotune forzado y demás. De todas formas y tratando de cerrar la respuesta, en el arte no hay nada definitivo. Las cosas seguirán cambiando, y de veras no se me hace tan inaudito ver el top 50 de España lleno de traperos y reggeaton, ya que probablemente sea todo culpa de C. Tangana, jajaja.

LOWLIGHT, que han trabajado con One Path y Bad Gyal os citan entre el rock que escuchan, ¿en tu caso hay algún artista o canción concreta que te haya gustado de la última electrónica, la música urbana, el trap, etc?

Sí hay cosas que molan, pero no estoy muy segura de si me gustan a la fuerza de haberlo oído tanto. He perdido la perspectiva totalmente.

Mucha gente cree que la gente joven ya solo oye música urbana, pero por ejemplo vuestro público es jovencísimo, ¿verdad?

¡Hay muchísimos jóvenes, sí! Estas cosas siempre han ocurrido, nunca es un 100% de los jóvenes siguiendo ninguna moda. Siempre queda un porcentaje, aunque sea pequeño, que va más a su bola y no sigue a la masa. O a lo mejor les gustan las dos cosas. Sea como sea, me gusta mucho ver a chavalines en conciertos, por supuesto prefiero que sean de Hinds, jaja, pero que elijan música en directo como su plan de viernes siempre me parecerá positivo.

Ibon Errazkin

¿Crees que el urban, el hip-hop, la música urbana, el trap… definitivamente es el nuevo pop, crees que el pop siempre será una visión más amplia o cuál es tu opinión al respecto?

Pop pueden ser muchas cosas, pero sí, el pop moderno de hoy en día es esa música.

¿Algún artista o canción concreta que te haya gustado de estos nuevos géneros?

Muchas, ‘Hangover’ de Tomasa del Real, ‘Chulo sin H’ de Jowell & Randy, todo lo de Bad Gyal, ‘Hay flores flotando en el agua’ de Dellafuente…

¿Crees que estos son los únicos artistas que escucha la gente joven de 16-18 años o también ves gente joven en conciertos de otros estilos?

Tanto como los únicos… también está Pablo Alborán.







Rusos Blancos (Manu)

¿Crees que el urban, el hip-hop, la música urbana, el trap… definitivamente es el nuevo pop, crees que el pop siempre será una visión más amplia o cuál es tu opinión al respecto?

No creo que sea el nuevo pop, sino una corriente más dentro de la música popular que en los últimos años ha resultado ser la dominante, tal y como en otras épocas pudieron serlo otras. Si creo esto no es solo por una cuestión de que la música urbana, el hip hop, el trap… compartan estructuras, instrumentación y armonías con el resto de la música pop, sino sobre todo porque esas diferencias más marcadas que podían existir en un primer momento, fueron limándose hasta provocar que unas corrientes de origen marginal terminaran totalmente integradas en la industria. Y en ese camino ha sido la música urbana quien ha hecho más por asimilarse al pop que no a la inversa. En definitiva, no ha sido tanto la ruptura que podría suponer algo realmente nuevo como una regeneración continua de lo ya establecido por décadas de música popular.

¿Algún artista o canción concreta que te haya gustado de estos nuevos géneros? Creo que dijisteis que salvabais un 5% del género, ¿cuál sería?

Ese igual fue Javi (Betacam), que habrá escuchado más trap que yo. A mí hay muchísimas cosas de música urbana que me interesan muchísimo, pero el trap como subgénero no me interesa demasiado. Durante mi adolescencia casi solo escuché rap, y cuando hago la comparación no puedo evitar que me parezca mucho más pobre. Pero tampoco creo que deba ser nuestra generación la que legitime o no lo que hacen, sino la suya, los chavales de veinte años.

¿Crees que estos son los únicos artistas que escucha la gente joven de 16-18 años o también ves gente joven en conciertos de otros estilos, como en los vuestros propios?

Mi sensación es que estamos creando una burbuja enorme con esto del trap tal y como en su momento la creamos con el indie y como la creamos con cualquier cosa que les pueda llegar a gustar a los treintañeros con estudios universitarios y profesiones modernas. Yo trabajo en un centro comercial rodeado de chavales de veinte años y cuando les digo que el trap a día de hoy es lo más y que es el fenómeno musical definitivo no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Y sin embargo, es a mis amigos de mi edad o más mayores a los que les veo ir a conciertos de trap, compartir vídeos en instagram, los que me hablan de ello… No quiero decir que la base fundamental del fenómeno no sean los críos, porque lo son. Pero también lo fueron en otros fenómenos anteriores y no se puso el foco en ellos. Lo que pasa es que este nos ha coincidido con la crisis de los cuarenta y necesitamos sentirnos jóvenes.

La Plata

¿Creéis que el urban, el hip-hop, la música urbana, el trap… definitivamente es el nuevo pop, créeis que el pop siempre será una visión más amplia o cuál es vuestra opinión al respecto?

El trap ha llegado a este país igual que todas las demás revoluciones culturales: con retraso. Y del mismo modo que las demás, ha llegado centrándose más en aspectos estéticos que en un modo de vida. Si tenemos en cuenta que el trap del sur de Estados Unidos en los noventa nace ligado a la calle, las drogas y la violencia, en España no tenemos trap como tal, sino una mezcla de géneros que lo hace mucho más consumible. Llamamos así en general a las nuevas generaciones de raperos que tienen características pop en cuanto a que han alcanzado las listas de éxitos. El “trap” no es el nuevo pop porque todo el mundo no se identifica masivamente con los temas que trata y la manera en que los trata. Pero si de lo que hablamos es de que ahora este estilo es tendencia en los festivales, estamos saturados de trap en Youtube o que la moda se ha rendido a su estética, es decir que el “trap” se ha popularizado: sí.

Estáis entre los grupos favoritos de MueveloReina, ¿en vuestro caso hay algún artista o canción concreta que os haya gustado de estos nuevos géneros?

Estamos a favor del papel que juega la piratería de software y la facilidad de acceder al medio digital para que cualquier persona con pocos recursos sea capaz de crear y compartir su música en la red. Nos gustan los grupos de mujeres que en sus letras recuperan la actitud violenta y la desobediencia del rap en contra de lo normativo. De MueveloReina, además, es interesante su punto de vista irónico con el propio género. La suavidad de los últimos temas de Pimp Flaco también está bien. Y que en los bolos se llenen las primeras filas de grupos de amigas que mueven el culo sin que ningún chaval les moleste por detrás, siempre.

¿Creéis que estos son los únicos artistas que escucha la gente joven de 16-18 años o también veis gente joven en conciertos de otros estilos?

Prácticamente ya sólo consumimos música a través de internet, del que han nacido la mayoría de artistas trap actuales, más hedonistas e individualistas que en el hip-hop, lo que lo convierte en un género más atractivo por su estética. Éste es el mundo que los adolescentes están viviendo y podría hacerse una analogía con nuestra generación y el indie, que crecimos con ello hasta que empezamos a analizarlo, criticarlo y al final como con todo pasamos a otra cosa. Igualmente las próximas generaciones se opondrán a lo existente porque así es como se construye el futuro, a base de contraposiciones y de la nostalgia romántica del pasado. Un artículo de Young Vibez, en el que se defendía el lujo tan ligado al trap como exigencia política, auguraba un neo-hippismo o el retorno a un mundo pre-Internet que los adolescentes de hoy nunca han conocido, y un estilo de vida que rechace el exceso y el lujo. De cualquier manera, no existe un “gente joven” absoluto y obviamente hay gente joven en muchos sitios.