Sesión de Control: Cuello, The Crab Apples, Cycle, La La Love You, One Path, Los Chicos…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades más interesantes del panorama alternativo y/o independiente nacional y latinoamericano. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de Cuello, The Crab Apples, Cycle, La La Love You, One Path, Los Chicos, Atomizador, The Crab Apples, Ran Ran Ran y Vallpineda.

Cuello

Cuello, el grupo formado por José Guerrero (Betunizer, Jupiter Lion, La Orquesta del Caballo Ganador) ha ido ganando preponderancia para los amantes del rock tan melódico como contundente gracias a discos como ‘Mi brazo que te sobre’ y, sobre todo, ‘Trae tu cara’. En breve, el 2 de febrero, llegará su cuarto largo ‘Regalo doble’ –de nuevo a través de BCore– y, si nos atenemos al poderoso ‘Juego dominante’ que días atrás presentaban como adelanto, no cabe duda de que su salto de popularidad puede ser grande.

The Crab Apples

Este grupo barcelonés formado por tres chicas y un chico comenzó su carrera años atrás en el heterogéneo sello Discmedi con canciones de folk pop que condensaron en su debut ‘Right Here’ y tuvieron una repercusión considerable. Sin embargo, en los últimos meses han presentado una notable sofisticación de su sonido en el EP ‘Hello Stranger’ y singles como ‘Sacha’. Ahora llega ‘Open Your Mind’, su primer single en el sello Hidden Track y la apuesta por un pop post-Fleetwood Mac pero contemporáneo que les acerca a proyectos como Haim o MUNA es decidida. ¿Les veremos petándolo en breve? De momento, presentarán sus canciones el 10 de febrero en Razzmatazz (Barcelona) y 10 de marzo en la Sala Costello (Madrid).

Ran Ran Ran

Ferran Baucells y Jordi Farreras son Ran Ran Ran, uno de los grupos más personales del panorama catalán. Tras publicar meses atrás su segundo largo para el sello Bankrobber, ‘L’hereu’, que produjo Arnau Vallvé de Manel, ahora entregan un epílogo en forma de EP. Si en aquel disco su propuesta voz-guitarra-batería se enriquecía con otras sonoridades, en estas cuatro canciones –tres inéditos y una nueva versión de ‘La cançó del lladre’– se reduce a su expresión más minimalista, pero igualmente evocadora.

La La Love You

Pese a la polémica sentencia condenatoria de su batería, los madrileños La La Love You han optado por afrontar su desgracia con optimismo y ánimo. Así, a la vez que recaudaban fondos para el abono de la cuantiosa multa que el juzgado le impuso a Rafa Torres con una fiesta-concierto en la que les apoyaron grupos como Sugus y Airbag, trabajaban en las canciones de su tercer largo. Acaban de presentar la potente, furiosa y pegadiza ‘No’ con un divertido lyric-video animado por José Luis Algar, el primer avance de un disco que verá la luz en los primeros meses de 2018.

Cycle

Los veteranos Cycle ya advertían de su reunión meses atrás, presentando el inédito ‘Three Little Piggies’, que en principio se indicó sería el primer single de su nuevo disco. Ahora sin embargo explican que finalmente el primer adelanto de ‘Electrik’ (sic), que así se llama el álbum, es este ‘Wicked’ que mostraban días atrás, fieles a su estilo pese a contener un puente semi-acústico en el que destaca la voz de La China Patino.

Vallpineda

Rafa Monzó forma parte de los interesantes Últim Cavall y ahora ha fundado Vallpineda solo para poder regalar dos canciones muy íntimas a una persona muy especial para él. Este “regalo”, paradójicamente, suponen una delicia para todo aquel que escucha el encantador single que edita Discos de Kirlian, Candor pop de baja fidelidad con preciosos arreglos de sintetizador y enorme calidez emocional.

Vallpineda by Vallpineda

One Path

El MC y productor One Path ha decidido celebrar su primer cuarto de siglo de edad con sus fans publicando ’25’, un nuevo EP autoeditado que sucede a ‘Guinda’, cuyo tema titular es para nosotros una de las mejores canciones de 2017. Fiel a su estilo, fresco y libre de sexismo, esta vez Javier Bilbao se muestra inusualmente oscuro en lo sonoro, mientras que en lo lírico se muestra orgulloso de su lado nerd y aficionado a las series de animación, dedicando un tema a Rick de la genial ‘Rick y Morty’ y otro a Spinelli, uno de los fuertes personajes femeninos de ‘La Banda del Patio’.

Los Crâpulas

Francho Pastor Algora –sobrino, como sugiere su apellido, de Sergio Algora– presentaba sus canciones años atrás dentro del grupo El Gol de Nayim. Superada esa etapa, ahora forma parte de Los Crâpulas, un grupo claramente inclinado al pop-punk garajero onda Los Nastys o Los Parrots. Si bien en su recién estrenado nuevo EP ‘Amor, comprensión y ternura’ demuestran no tanto esos nobles conceptos de su título como sino una interesante querencia por el folclore mexicano a la manera de los Pixies.

AMOR, COMPRESIÓN Y TERNURA by Los Crâpulas

Los Chicos

El Segell del Primavera equilibra apuestas por jóvenes valores del pop rock nacional como Núria Graham o Medalla con otras mucho más experimentadas como es el caso de Christina Rosenvinge y, desde hace muy poco tiempo, Los Chicos. Este quinteto madrileño ha publicado en sus 15 años de historia seis álbumes de puro rock’n’roll –la inspiración a lo Flamin’ Groovies de algunas de sus portadas no puede ser más definitoria– que le han dado un nombre incluso más allá de nuestras fronteras. El Segell publicará su nuevo álbum ‘By Medical Prescription’ el próximo 26 de enero y ‘Land of a Million Dances’ es su potente primer adelanto.

Atomizador

José Haz, además de un reputado ilustrador, es un músico que, al margen de su participación en Extinción de los incendios o Ensaladilla Rusa, mantiene desde hace casi una década un proyecto de estética rigurosa y exquisita con el que ha publicado numerosas referencias de psicodelia acústica e instrumental, llamado Atomizador. Con Syd Barrett en el horizonte, ‘Hallucinosis’ es una nueva muestra de hasta dónde puede llegar su capacidad de evocación con apenas seis cuerdas, su voz de aparición esporádica que apenas emite onomatopeyas, “uuuh”s y “laaa”s. Una delicia coronada por una de esas portadas suyas.