Francis and the Lights lanza ‘Just for Us’, el disco-sorpresa final de 2017

Cuando ya pensábamos que este 2017 no tendríamos el disco-sorpresa de las últimas semanas que en años precedentes habían publicado artistas como D’Angelo y Beyoncé, se ha obrado el milagro. Se trata de ‘Just for Us’, el nuevo álbum del neoyorquino Francis and the Lights. Él mismo había dado la noticia a última hora de ayer en Twitter, aunque no quedaba claro si se trataba de un vacile, sobre todo cuando bromeaba “no es el disco del año, es el disco de la vida”.

Pero hace unos minutos se ha revelado que era cierto. Y no se trata de un disco de rarezas, remezclas, versiones o zarandajas. Son 10 cortes totalmente inéditos que, eso sí, suponen una duración que no alcanza la media hora –cosa que, a decir verdad, se agradece–. Al contrario que en su disco de 2016 ‘Farewell, Starlite’, ‘Just for Us’ no incluye featurings de campanillas –nivel Kanye West, Bon Iver o Chance The Rapper– ni es gratuito. Por el momento solo está disponible el streaming en Apple Music, aunque Francis ha asegurado que llegará a Spotify y otras plataformas en breve.

Aunque no es un artista del calado comercial de los citados, Francis Starlite es uno de los músicos más influyentes de los últimos tiempos, sobre todo por su manera de tratar las voces –él creó Messina, el software que emplea su amigo Bon Iver para filtrar su voz e instrumentos tanto en estudio como en directo–. También ha colaborado en los últimos discos de Kanye West, Chance The Rapper o Cashmere Cat.

This is not the album of the year; this is the album of the life. — Francis (@andthelights) December 27, 2017

I’m gonna release an album tomorrow will you help spread the word? — Francis (@andthelights) December 28, 2017