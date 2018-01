Lana Del Rey inicia la gira de ‘Lust for Life’: tracklist, ausencias, sorpresas, vídeos…

Esta víspera de Reyes ha arrancado en Estados Unidos la gira mundial de Lana Del Rey, que llega a España en abril. ‘LA To the Moon’ ha iniciado su recorrido en Minneapolis, Minnesota y transcurrirá por Estados Unidos hasta finales de marzo, cuando aterrice en Australia. A Europa llegará a mediados de abril, con una primera cita en Milán. Todas las fechas, aquí.

Si de Setlist.fm hay que fiarse, ‘LA to the Moon’ presenta un saludable balance entre temas nuevos y antiguos, incluyendo hasta siete de ‘Lust for Life‘, entre ellos los que más o menos se esperarían (‘Love’, ‘Lust for Life’, ’13 Beaches’) y otros algo más sorpendentes (‘When the World Was at War We Kept Dancing’). No faltan clásicos como ‘Young and Beautiful’, ‘Summertime Sadness’, ‘Born to Die’, ‘Ride’ o ‘Video Games’ ni tampoco alguna “fan favorite” como la inédita ‘Serial Killer’.

‘Honeymoon‘ es el disco menos atendido de la gira, pues solo un tema de él aparece en el setlist (‘Music to Watch Boys to’), al que le sigue ‘Ultraviolence’ con solo un par, y ninguno de ellos es el single principal (‘West Coast’). Más sorprendente es todavía la posición de un tema de aquel disco como ‘Pretty When You Cry’ en el setlist, pues aparece en segundo lugar, dando a entender que es una canción importante para Lana en esta etapa de su carrera.

Setlist:

13 Beaches

Pretty When You Cry

Cherry

Born to Die (Scarborough Fair intro)

Blue Jeans

White Mustang

Happy Birthday Mr. President (video interlude)

National Anthem

When The World Was At War We Kept Dancing

Music to Watch Boys To

Lust for Life

Change

Black Beauty

Young and Beautiful

Ride (video interlude)

Ride

Ultraviolence

Love

Video Games

Summertime Sadness

Serial Killer

Off to the Races