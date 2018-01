Tres novelones recomendados: ‘4 3 2 1’, ‘Carter’ y ‘La hija del comunista’

Han sido tres de las sensaciones editoriales del año pasado. Por un lado, el esperado regreso, a lo grande, de Paul Auster. Por otro, la publicación de un clasicazo de la novela criminal británica que estaba inédita en castellano. Y, como guinda, uno de los debuts españoles más aplaudidos de la temporada.

4 3 2 1 (Paul Auster)

Leerme las casi mil páginas de la última novela de Paul Auster me apetecía tanto como reencarnarme en hija de Woody Allen. Desde la extraordinaria ‘El libro de las ilusiones’ (Anagrama, 2003), ninguna de sus obras posteriores me había interesado demasiado. Ni siquiera las entusiastas críticas que estaba recibiendo ‘4 3 2 1’ (Seix Barral) me animaron a empezarlo. Hasta que llegaron las navidades. Un día tonto lo abrí, y ya no pude cerrarlo ni para comer las uvas. ‘4 3 2 1’ parte de una premisa que me hizo recordar lo que decía Stephen King en ‘Mientras escribo’: que casi todas las tramas interesantes de las novelas pueden exponerse mediante una pregunta en condicional: “¿Y si…?”. Y eso hace el autor neoyorquino, preguntarse “Y si…” cuatro veces. El resultado son cuatro vidas posibles de un mismo personaje (de ahí el título), narradas en paralelo y cronológicamente a través de una prosa exuberante y sinuosa.

El protagonista es un hombre que, no por casualidad, nació en el mismo año y lugar que Auster (Nueva Jersey, 1947). Un personaje que, según sus circunstancias y las decisiones que tome, vivirá una infancia más o menos feliz, será heterosexual o bisexual, conocerá el amor de distinta manera, tendrá un trabajo diferente, experimentará los cambios sociopolíticos de su país con mayor o menor intensidad e implicación (asesinato de Kennedy, movimientos civiles, contracultura), y tendrá una vida más o menos larga. El azar y lo imprevisto del destino, que siempre han sido ingredientes básicos en las ficciones de Auster, adquieren aquí un tono realista y grandioso, articulando la narración casi como una gran saga familiar a lo Philip Roth. Aunque a veces, sobre todo al final, se pase de explicativo (le sobran detalles y más detalles narrados en frases kilométricas), Auster, el Auster que más me gusta, ha vuelto. 8,5. Disponible en Amazon.

Carter (Ted Lewis)

¿Cómo es posible que este clásico de la novela criminal británica, publicada en 1970, no se hubiera editado todavía en España? ¡Si hasta Sylvester Stallone protagonizó una adaptación! La editorial Sajalín, con muy buen criterio, no ha elegido como fotografía de la cubierta un fotograma de la horrorosa ‘Get Carter’ (2000), sino de ‘Asesino implacable’, la excelente adaptación que realizó el olvidado Mike Hodges en 1971, con un patilludo Michael Caine como elegante e “implacable” asesino a sueldo (hay una tercera versión de 1972, la blaxploitation ‘Hit Man’).

‘Carter’ fue la primera de las tres novelas que Ted Lewis dedicó al personaje del sicario Jack Carter. Un exitazo en la corta carrera del escritor de Manchester, quien murió alcoholizado con 42 años. El regreso a casa de Carter para el funeral de su hermano -a una ciudad industrial del norte de Inglaterra-, le sirve al escritor como sórdido y opresivo escenario en el que desplegar una trama borrascosa y violenta, narrada en primera persona, por donde pululan mafiosos de extrarradio, obreros malencarados, prostitutas viejas y femme fatales proletarias. Un negrísimo relato criminal alumbrado por las llamaradas de las plantas siderúrgicas, en el que se disparan frases cínicas, se apuñala con réplicas ingeniosas y cada puñetazo es un ajuste de cuentas con el pasado. Si te gusta el género, no leerás nada igual en mucho tiempo. 9. Disponible en Amazon.

La hija del comunista (Aroa Moreno Durán)

El programa El ojo crítico de Radio Nacional sigue demostrando con sus premios anuales su buen gusto y rapidez de reflejos a la hora de detectar el talento de jóvenes creadores. Tras Sara Mesa (‘Cicatriz’, 2015) y Alicia Kopf (‘Hermano de hielo’, 2016), el premio de narrativa de 2017 recayó en la madrileña Aroa Moreno Durán (Rosalía fue elegida en música y Carla Simón en cine).

‘La hija del comunista’ (Caballo de Troya) cuenta la historia de Katia, la hija de una pareja de exiliados españoles en el Berlín oriental de posguerra. La construcción del muro a partir de 1961 le sirve a la escritora como feliz metáfora acerca de los muros emocionales que bloquean la vida de la protagonista. Narrada en primera persona, salvo el emotivo capítulo final, la novela funciona muy bien en varios niveles. Es un excelente drama familiar sobre el exilio de los republicanos españoles, un intenso romance adolescente a prueba de muros, un palpitante relato de aventuras y espionaje, y una fabulosa crónica a pie de calle de la historia de Alemania desde 1956 a 1992, el año de la reunificación. 8. Disponible en Amazon.