Pale Waves mantienen la frescura en ‘The Tide’

Pale Waves han mostrado varias veces por qué están entre los artistas revelación de 2018 en que más confiamos: el momento en que The 1975 nos los presentaron como la versión emo de Haim en pistas como ‘There’s a Honey‘, el día en que nos ofrecieron su himno alternativo para la pasada Nochevieja… y ahora un nuevo tema con el que no decepcionan llamado ‘The Tide’.

Siguiendo con su gusto emo, esta canción cuenta con una portada totalmente en negro. Sin embargo, su melodía, el punteo de su guitarra, su estribillo… toda esa luminosidad da muchas ganas de acariciar esa “marea” a que alude el título, mientras su letra no puede emerger más despreocupada, en la línea de los principales hits de Cyndi Lauper e Icona Pop: “You look so cool, standing there / With your baggy jeans and silky hair / We can live for nothing baby I don’t care”.

“Yo seré la marea y tú serás el mar” es el estribillo de esta canción que se incluirá en el primer EP de Pale Waves, ‘All These Things I’ve Never Said’, a la venta el próximo 16 de marzo, con el siguiente tracklist:

1. “New Year’s Eve”

2. “The Tide”

3. “My Obsession”

4. “Heavenly”

Os dejamos con el vídeo publicado en diciembre para el corte ‘My Obsession’.