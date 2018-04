My Bloody Valentine, gran nombre de la nueva tanda de confirmaciones de Bilbao BBK Live 2018

De manera sorprendente, pues ya se había dado por cerrado el listado de nombres de esta edición, Bilbao BBK Live 2018 acaba de anunciar una nueva tanda de confirmaciones en su cartel en la que, sin duda, destaca un nombre no ya por encima de estos sino sobre gran parte del resto del cartel. Se trata de My Bloody Valentine, uno de los grupos más influyentes de las últimas décadas, que ya había anticipado su regreso a los escenarios este año. Esta actuación coincide con la próxima publicación de al menos dos EPs con nueva música del grupo británico comandado por Kevin Shields, que sucederían al sobresaliente ‘m b v‘ con el que regresaron, por sorpresa y tras años de silencio, el pasado 2013.

El resto de nombres de estas confirmaciones post-cierre de cartel son la superprolífica banda australiana de psico-rock King Gizzard & The Lizard Wizard, los prometedores Bad Sounds y el grupo local eMe. Estos 4 nuevos grupos se unen a un cartel que ya de por sí resultaba muy interesantes, encabezado por Gorillaz, The xx y Florence + the Machine, más unas segunda y tercera líneas espectaculares, con The Chemical Brothers, Noel Gallagher, alt-J, David Byrne, Childish Gambino, Jungle, Fischerspooner, Benjamin Clementine, Cigarettes After Sex, Bomba Estéreo, Triángulo de Amor Bizarro o Parquet Courts. Tanto My Bloody Valentine como King Gizzard & The Lizard Wizard pasan a engrosar el cartel del viernes, 13 de julio, junto a The xx y The Chemical Brothers, entre otros.

Bilbao BBK Live 2018 se celebrará entre los días 12 y14 de julio en Kobetamendi (Bilbao). El bono de 3 días para Bilbao BBK Live está a la venta a un precio de 155 euros + gastos (que se puede abonar en 2 o 3 plazos). También disponen de entradas de día a un precio de 60 euros más gastos y el cámping está disponible a un precio de 10 euros + gastos. Toda la información sobre entradas y la distribución por días, en bilbaobbklive.com.