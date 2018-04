Muere Avicii

El productor sueco Tim Bergling, más conocido como Avicii, autor de éxitos como ‘Wake Me Up’ y ‘Hey Brother’, ha sido hallado muerto en Muscat, Omán, durante la tarde del viernes, ha confirmado su publicista, Diana Baron. Tenía 28 años. Baron ha informado en un comunicado que la familia del músico está “devastada” y ha pedido que se respete su “necesidad de privacidad en estos difíciles momentos”.

Avicii era autor de dos discos, ‘True‘ y ‘Stories‘, y recientemente del éxito ‘Lonely Together’ junto a Rita Ora. Las cifras del sueco en streaming se cuentan por los cientos y cientos de millones y canciones como las mencionadas ‘Wake Me Up’ y ‘Hey Brother’ han sido muy influyentes en la deriva country-dance que ha tenido lugar en la radiofórmula en los últimos tiempos, sin ir más lejos, en el último disco de Kylie. Era casi obligado decir que una canción que fusionaba banjos o country con ritmos dance, sonaba a Avicii.

Bergling nació en 1990 en Estocolmo, y empezó a producir música electrónica a principios de la década pasada, firmando su primer contrato discográfico en 2007, a través del cuál publicó, en 2010, su segundo single ‘Seek Bromance’, que fue un éxito en varios territorios europeos. El sueco posteriormente adoptó su nombre artístico del término que, en el hinduismo, designa el “nivel más bajo del infierno budista”, y en 2011 publicó ‘Levels’, el éxito que le convertiría en uno de los productores más codiciados de la actualidad. El resto es historia y ‘Wake Me Up’ ya se cuenta como uno de los mayores clásicos dance de la década.

En 2016, Bergling anunció su retirada de los escenarios para recuperarse de sus problemas de salud, relacionados con su sistema digestivo. El productor llegó a padecer pancreatitis aguda en parte debida, según él, al “excesivo consumo de alcohol”, y en 2014 se sometió a una operación para que le fueran extirpadas la vesícula biliar y el apéndice. Con su retirada, Avicii buscaba también centrarse en su trabajo como productor en el estudio.

El éxito de Bergling en las listas de éxito, también gracias a éxitos como ‘Waiting for Love’ y ‘Levels’, le habían llevado a colaborar con artistas como Coldplay (‘A Sky Full of Stars’, ‘Hymn for the Weekend’) o Madonna (‘Devil Pray’), y su último EP, publicado en 2017, contenía colaboraciones con AlunaGeorge o la mencionada Rita Ora.