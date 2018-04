Arcade Fire terminan su concierto en Madrid tocando en la calle

Esta semana, Arcade Fire ha visitado España para presentar su último disco, ‘Everything Now‘. El grupo canadiense ha tocado en Barcelona y anoche lo hizo en Madrid, y en la capital ofreció un concierto que asombró especialmente a sus seguidores, no solo por la energía de su directo, sino porque el grupo decidió terminarlo de manera memorable: tocando en la calle.

Durante su interpretación de ‘Wake Up’, Will Butler y compañía alargaron el final de la canción, y acompañados de su orquesta, la Preservation Jazz Hall Band, bajaron del escenario del Wizink Center hacia la multitud y se dirigieron a una de las salidas del pabellón, al tiempo que los asistentes les seguían, hasta que finalmente llegaron a la calle, donde continuaron con la fiesta. Allí, los autores de ‘Reflektor’ sorprendieron a algunas personas que ya habían salido del concierto. Una verdadera verbena que puede apreciarse en los vídeos subidos a Twitter por los asistentes.

Más sobre Arcade Fire, en nuestros foros.

Después del conciertazo de Arcade Fire en Madrid, William Butler se ha quedado con ganas de más y ha salido a la calle en plan charanga pic.twitter.com/ItVEB8kcMi — Mari Luz Peinado (@mluzpeinado) April 24, 2018

Arcade Fire terminan concierto en la calle – Madrid pic.twitter.com/hIWHgE7LzR — Blossom ideas (@Blossom_Ideas) April 25, 2018

Ah, y que Win Butler de Arcade Fire acaba de salir del @WiZinkCenter por la calle Fuente del Berro. No se hizo fotos pero firmó y se echó unas risas fugaces con la gente. @ArcadeFireTube pic.twitter.com/W3fP4VMNY6 — Mercadeo Pop (@mercadeopop) April 24, 2018

De esto que termina un concierto increíble, estás en la calle fumando, asimilando lo que acabas de presenciar cuando… #ArcadeFireMadrid 👏👏👏@arcadefire pic.twitter.com/xcOSVCvbqg — Carlos Hernández (@CarlHernandezz) April 25, 2018