Brays Efe: “Yo no pienso “qué tiene Paquita que yo no tenga”, sino en todo lo que compartimos”

‘Paquita Salas‘ se ha convertido con tan solo 5 episodios de apenas 20 minutos de duración, no ya en una de las series (y personajes) más exitosos surgidos en la televisión nacional en el último lustro, sino en un referente estético y, también, en un modelo a imitar en la industria televisiva de nuestro país, un soplo de aire fresco en las viejas maneras de producción.

Tras una primera temporada emitida en Flooxer, plataforma de webseries de Atresmedia, el próximo viernes, 29 de junio, Netflix estrena la esperadísima secuela de las desventuras de PS Management, la agencia dirigida por este personajazo creado por Los Javis (‘La llamada’) y su intérprete, Brays Efe. Varias semanas atrás, haciendo malabares para dar con un hueco en su agenda, pudimos charlar por teléfono con el actor que da vida a Paquita sobre el nacimiento de su personaje, el rodaje de esta 2ª temporada auspiciada por Netflix, el teaser con los niños de ‘Stranger Things’, sus próximos proyectos y (un poco) de música pop.

¿Cómo ha sido el rodaje de la 2ª temporada de ‘Paquita Salas’? ¿Qué tal ha ido?

Muy bien. Ha sido un rodaje muy, muy divertido, que llevábamos mucho tiempo esperando. Se han mantenido muchas dinámicas del rodaje anterior, y además en esta ocasión se ha contado con un presupuesto más acorde a lo que necesitábamos. Así que hemos tenido más tiempo, hemos podido trabajar no tan corriendo. Para que te hagas idea, la 1ª temporada la hicimos en 8 días, y esta vez hemos rodado 3 semanas.

¿Y percibís que hay una mayor presión sobre la serie, tras el exitazo de la 1ª temporada?

Hombre, no sé si mayor presión, pero sí hay una diferencia fundamental: cuando hicimos la 1ª temporada, era una de las primeras series de Flooxer [canal online de Atresmedia dedicado a webseries] y no sabíamos cuánta gente la iba a ver. Ahora ya sabemos que la serie ha gustado y que hay unas expectativas. Dicho eso, nos hemos esforzado bastante, y yo en particular, para no pensar en eso en ningún momento. Interpretar como si fuera la primera vez, sin pensar en audiencias, sólo en el trabajo.

“Paquita es un personaje muy jugoso, al que le pasan muchas cosas, casi todas las cosas”

¿Qué dirías que es lo más difícil de ser Paquita?

Bueno, Paquita es un personaje muy jugoso, al que le pasan muchas cosas, casi todas las cosas: está feliz, está triste, es muy divertida, se ríe, se emociona, parece la más tonta del lugar pero luego es la que conoce todos los secretos… No sé, le pasan muchísimas cosas, y en esta temporada ¡incluso más que en la anterior!

¿Recuerdas el momento en el que Los Javis te propusieron hacer la serie?

Bueno, nunca fue una propuesta porque el personaje lo creamos conjuntamente, y poco a poco fue creciendo. En principio lo creamos para un perfil de Instagram, luego, aprovechando que yo ya estaba trabajando Flooxer, medié para que Javier Calvo se reuniera con ellos y les trasladara la idea. Aunque luego fue creciendo, me he sentido parte del proyecto desde el principio. No lo podría haber hecho otra persona.

¿Te resulta a veces difícil salir del papel? Es obviamente uno de esos personajes que son inseparables a su intérprete…

Yo creo que existe esa imagen pero no es así. Lo que tiene el personaje es una gran exigencia física, en realidad. Pero en cuanto termino de rodar, me desmaquillo, me quito la fala, el sujetador, los rellenos, los pendientes, la ropa que me aprieta… pues ¡me quedo muy tranquilo! (Risas)

“Ojalá que todos los personajes que me llegaran fueran tan complejos”

¿Te da miedo que se te llegue a encasillar por este papel? ¿Que te devore el personaje?

No tengo ningún temor relacionado con eso. Primero, porque el personaje me encanta y estoy superagradecido por lo que me está dando. Y luego, que en realidad… Se me podría encasillar por dos cosas: una, que se me encasille en papeles de señora. Y dudo que nadie más me ofrezca ser una señora. (Risas) Porque incluso podría tildarse de plagio, sería raro, ¿no? Y otra sería por el tipo personaje que es Paquita… Y ojalá me pasara eso, ojalá que todos los personajes que me llegaran fueran tan complejos, que pasaran por tantas cosas y tuvieran un viaje tan interesante, tan increíbles.

¿Qué referentes tuviste a la hora de crear a Paquita, reales o imaginados?

Para crear el personaje tenemos sobretodo inspiraciones estéticas. La responsable de vestuario es Ana López y la ropa de Paquita viene del armario de la abuela de Javi Calvo. Tiene una parte de una señora, una parte de la típica vecina y una parte de Terelu. Una señora de España en versión working girl.

“Lo adecuado sería que mi personaje lo hiciera una mujer de 50 años, pero es que… ¡me lo he inventado yo!”

Recientemente ha sido bastante controvertido el hecho de que Paco León vaya a interpretar a una mujer transgénero. ¿En algún momento se os pasó por la cabeza que quizá el hecho de que tú, un hombre, interpretara a una mujer pudiera despertar alguna suspicacia?

La verdad es que nuestra serie nace en unas circunstancias tan concretas que ni siquiera llegamos a pensar esas cosas, porque jamás pensamos que esto lo fuera a ver nadie. Eso es una parte fundamental del proceso. En todo caso, yo comprendo que lo adecuado sería que mi personaje lo hiciera una mujer de 50 años, pero es que… ¡me lo he inventado yo! ¿Qué le voy a hacer? (Risas) Dicho eso, entiendo que la gente reclame más visibilidad cuando está más apartada, sobre todo porque yo también lo he vivido: como hombre gay, gordo, de 29 años, ojalá me hubieran dado papeles de esta complejidad. Pero, ¡me he tenido que poner a hacer de señora para que suceda! (Risas)

“Yo no pienso “qué tiene Paquita que yo no tenga”, sino en todo lo que compartimos”

De todas tengo que decir que, aunque suene un poco raro, creo que aporta algo interesante el hecho de que lo haga yo, que no es sólo una anécdota: le da una distancia al personaje, y en cierto sentido le da una universalidad a las emociones que vive. Me obsesiona mucho eso. Se puede pensar que el planteamiento es “¿qué tengo que hacer para ser una mujer?” Y eso es erróneo, porque cuando un actor se enfrenta a un papel jamás debe pensar qué cosas le diferencian, eso es tomarlo por el lado equivocado. ¡Debe pensar en qué cosas le aproximan! Yo no pienso “qué tiene Paquita que yo no tenga”, sino en todo lo que compartimos. Esto me ha aportado mucho en un plano humano, además.

Como aún no he podido ver esta 2ª temporada, sólo puedo preguntarte por sus teasers. Cuéntanos cómo fue la filmación de esos vídeos en la sede de Netflix, lo de los críos de ‘Stranger Things’… ¿No fliparon un poco?

Aquello lo hicimos hace como un año, y en realidad sólo íbamos a hacer el de ‘Stranger Things’. Pero, ya que estábamos allí, sacamos el personaje a la calle, lo llevamos a sus oficinas y aprovechamos para filmar más cosas. Sobre lo de ‘Stranger Things’, cuando llegamos allí nadie estaba sorprendido, porque imagínate la cantidad de personas que tuvieron que aprobar previamente el guión: sus padres, sus mánagers, los responsables de la serie, de la cadena… Todo el mundo estaba más que enterado y sabía lo que iba a hacer. Te aseguro que los recepcionistas de Netflix estaban más sorprendidos que los niños de ‘Stranger Things’. (Risas)

Hablando de otros proyectos, acaba de empezar a emitirse ‘Looser’, la webserie de Soy una pringada. Háblame de tu papel en ella…

Yo interpreto a Juan Paul, que es el terapeuta de La Pringada. Yo sabía de la serie porque Los Javis son los productores ejecutivos, pero un día me escribió Esty [Ndr: Esty Quesada, nombre real de la youtuber Soy Una Pringada] y dijo “estoy escribiendo una serie y he escrito un papel pensando en ti, me gustaría que lo hicieras”. Casi sin leerlo le dije que sí, porque me parece una tía superinteresante y sabía que algo divertido iba a salir de ahí. Y después lo leí y me entregué absolutamente a la misión que tiene el personaje. Aporté mis cosas, pero me ceñí bastante a lo que ella quería porque lo tiene muy claro. Fue un rodaje muy divertido, casi entre amigos, porque Esty, Milo y Jedet son amigos (míos) y nos lo pasamos muy bien rodando, que es algo que me encanta. Creo que es una serie que sorprende, porque el hecho de que los protagonistas sean ellos, que se comporten y hablen como son fuera de pantalla, me parece lo más. Me parece que hay que dar cabida a estas caras y voces distintas que es lo que siempre ha hecho guay nuestra ficción.

Bueno, es que quizá lo que está encontrando el público y está haciendo que haya un gran auge por las webseries, que ya incluso tienen sus propios festivales y demás, es esto, ¿no crees? Personajes y situaciones con las que de verdad se identifican…

Hombre, sí, yo creo que una plataforma como Flooxer da una libertad a la hora de crear que no dan otras. O incluso Netflix: en ningún otro sitio nos hubieran dejado seguir haciendo ‘Paquita Salas’ como la hacíamos, ¿no? Quizá hubieran intentado que los episodios duraran más, o que fuera distinta, o un “oye, no digáis esto”… En Netflix eso no ha pasado y eso es muy increíble. Manda el público, no los anunciantes.

¿Habéis tenido libertad total, entonces?

Por supuesto, no en la duración, que se acerca bastante al estándar de una comedia. Pero nunca ha habido limitación sobre el guión, e incluso se le han añadido mil cosas nuevas directamente durante el rodaje.

Ya que tu popularidad se ha fraguado en webseries… Aparte de ‘Looser’, imagino, ¿qué otra webserie nos recomendarías ver que, quizá, no conozcamos aún?

Pues no te creas, porque yo no soy un gran amante de las series… Veo más películas que series, no estoy enteradísimo. Yo las hago, pero luego… (Risas) Soy el típico que ve el primer episodio de ‘The Crown’ y lo deja. ¡Uy! Igual no tenía que haberlo dicho, que es de Netflix, pero bueno, ya está dicho… (Risas) Pero por ejemplo la última que he visto completa es ‘La casa de papel’. Y la he visto en Netflix, no en televisión. (Risas)

¿En qué otros proyectos estás involucrado?

Tengo dos películas pendientes de estreno: ‘El año de la plaga’, de Martín Ferreira, en la que tengo un papel muy pequeñito pero comparto escena con Silvia Abril, que me parece una genia y que me apetecía un montón; y luego otra que se llama ‘¿Qué te juegas?’, dirigida por Inés de León, la primera película producida por Movistar. Es una comedia protagonizada por Amaia Salamanca, Javier Rey y Leticia Dolera en la que yo interpreto al mejor amigo y compañero de piso de Leticia. Creo que va a gustar mucho, es muy divertida. Y luego estoy esperando que vengan cosas de las que no puedo hablar.

“‘Paquita Salas’ es el proyecto más importante que he hecho hasta ahora (…). Si saben quién soy, es por ella”

Y entiendo que estas puertas te las ha abierto en cierta medida Paquita Salas…

Hombre, claro, ‘Paquita Salas’ es el proyecto más importante que he hecho hasta ahora, la ha visto un montón de gente, toda la prensa ha hablado de ella, me han dado el premio Feroz por ella y a nivel laboral me ha puesto en una situación muy guay. Todos los directores de casting y la gente que toma decisiones la ha visto y me habla de ella. Si saben quién soy, es por ella.

Uno de tus primeros papeles fue el de mayordomo en aquel programa de entrevistas de Alaska y Mario, ‘The Tea Party’. ¿Cómo fue todo aquello?

Fue muy guay. Fueron sólo dos días de rodaje y luego me sustituyó Aless Gibaja. Pero fue muy divertido. Yo trabajaba en aquella productora de ayudante, escribiendo cosas, y de repente llegó este proyecto allí y me propusieron hacer a mí el papel y dije “¡pues vamos a hacerlo!”. Aprendí mucho, porque me enfrenté por primera vez a hacer televisión, y me gustó mucho. Y Alaska y Mario me trataron fenomenal, son dos animales televisivos maravillosos.

“Me horrorizan los festivales. No he ido a ninguno porque la idea en sí me da un poco de ansiedad”

Como nuestra web es, en buena parte, sobre música, ¿escuchas mucha música? ¿De qué tipo?

Lo mío es el cine sobre todo, te tengo que decir. No soy muy musical, me horrorizan los festivales. No he ido a ninguno porque la idea en sí me da un poco de ansiedad, esa gente al sol, sudada… (Risas) No me atrae nada. Y he ido a pocos conciertos por lo mismo, no me atraen nada los sitios tan llenos de gente. Cuando estoy en casa trabajando no me pongo música, sino podcasts, sobre todo. Para que te hagas una idea, hasta hace un mes no me descargué Spotify. Me iba a Los Ángeles a trabajar y pensé “igual me apetece escuchar música en algún momento, en un taxi”. Sólo por eso. Y además es que no tengo muy buen gusto musical, ni tengo mucha idea, ni he investigado mucho… No es lo mío.

Pero, ¿qué te va? Rock, flamenco, pop rollo divas…

Buah, si es que tengo muy mal gusto. Tengo una playlist de Spotify con cuatro canciones, por ejemplo…

¿Cuatro?

(Se parte de risa) ¡Cuatro! Escucho Cardi B, Lorde, que me gusta todo lo que ha hecho, fui a su concierto (Ndr: se entiende que al de 2017 en Barcelona)… Cuando saca un vídeo Taylor Swift me lo veo… Escucho pop, pero no soy un seguidor de nadie en particular.