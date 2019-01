Fleur East publica el primer “bop” de 2019, ‘Favourite Thing’

Fleur East, autora de ‘Love, Sax and Flashbacks‘, tiene que quitarse la espinita de “one hit wonder” que tiene desde el éxito de ‘Sax’, un tema versionado hasta por La Terremoto de Alcorcón y en Tu cara me suena que acumula más de 100 millones de streamings… lo que multiplica por 100 casi la totalidad del resto de su discografía. Y una buena vía para conseguirlo es la canción que ha lanzado este 4 de enero.

‘Favourite Thing’ es un tema de ritmos y coros tribales (su madre es de Ghana) a medio camino entre Jennifer Lopez, el tropical house, Eleni Foureira y la última Janet Jackson, cuya letra es un canto a la sensualidad. Dice Fleur East que no quiere “coches caros ni tarjetas de crédito” y que prefiere “los besos al caviar” porque tú eres su nueva “cosa favorita”. La producción es de Red Triangle Karma Artists, quienes han trabajado con David Guetta, James Arthur, Charlie Puth, Cheryl, Little Mix, The Saturdays o Ruth Lorenzo.

Si el texto del tema recuerda a ‘Cheap Thrills’ de Sia y la música tampoco es lo más avanzado que podemos esperar este año, lo cierto es que el vídeo, que se ha molestado en coreografiar, es un gran complemento para la canción y podría darle un buen empujón. Y es que si hace poco nos planteábamos por qué no iban Lola Indigo y Mala Rodríguez a Eurovisión con ‘Mujer bruja’, lo mismo podríamos decir de Fleur East y su Reino Unido natal, país más perdido aún que nosotros en el certamen.