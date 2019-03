Doctor Music Festival podría cambiar de ubicación, pero no confirma que será en Montmeló

A última hora de ayer algunos medios se hacían eco de una noticia según la cual Doctor Music Festival había optado por trasladarse del Valle de Escalarre, en el Pirineo, al Circuito de Montmeló, en Barcelona.

Lo que sí es cierto, confirma ahora la organización del festival en un comunicado, es que debido a las trabas administrativas que está sufriendo, sí está valorando muy seriamente proceder a un cambio de ubicación –aún por definir–, en todo caso manteniendo sus fechas y a todos los artistas programados. Doctor Music Festival se celebra del 11 al 14 de julio, y cuenta con artistas como The Strokes, The Chemical Brothers, King Crimson, The Good The Bad and The Queen, Primal Scream, Christina and The Queens o Rosalía.

Según informaba El País días atrás, la Agencia Catalana del Agua había emitido un informe desfavorable para la celebración del festival en Escalarre –donde se celebró en tres ediciones anteriores– por tratarse de zonas inundables. Esto no es nuevo, ya que meses atrás el festival ya salió al paso de voces que aseguraban que el evento era peligroso por ese motivo. Doctor Music esgrime que no existen precedentes de inundaciones de esa zona en época estival, por lo que entienden que no había riesgos. Así se ha asegurado en las alegaciones presentadas, aún pendientes de respuesta.

Sin embargo, ante unos “niveles de exigencia muy por encima de lo habitual” por parte de la administración, a su entender, confirman que están valorando ubicaciones alternativas. Entre ellas podría estar el circuito de velocidad de Cataluña, pero no hay un acuerdo cerrado ni es la única alternativa. Este es el comunicado completo (las negritas son nuestras):

“A raíz de la noticia difundida por TV3 y otros medios, la dirección de Doctor Music Festival desea manifestar lo siguiente:

Debido a una exagerada interpretación normativa, de los riesgos teóricos de inundación en un valle que no se ha inundado nunca en verano (al menos desde que se conservan datos), lo que se traduce en unos niveles de exigencia muy por encima de lo habitual, nos vimos obligados a considerar ubicaciones alternativas para garantizar el cumplimiento de los numerosos compromisos artísticos adquiridos y a la vez satisfacer las expectativas creadas por los seguidores del festival.

Es cierto que Montmeló es una de estas posibles ubicaciones alternativas que hemos visitado y considerado, ya que la opción del Circuit de Barcelona-Catalunya es una excelente localización que aseguraría las necesidades y garantías que requiere un evento de la gran magnitud que hemos diseñado para esta nueva edición del Doctor Music Festival.

No obstante, y como dice explícitamente la noticia emitida por TV3, a fecha de hoy no hay ningún acuerdo firmado para trasladar el festival a Montmeló o a otra ubicación, si bien parece difícil que el festival pueda celebrarse en Escalarre el próximo verano.

En cualquier caso, y sea cual sea la ubicación definitiva, el festival se celebrará en las mismas fechas y mantendrá su nivel de calidad, con el mismo número de escenarios y con todos los artistas confirmados hasta la fecha.

Agradecemos sinceramente a todos los grupos de apoyo al festival que han surgido estos últimos días en las comarcas del Pallars, ya que al igual que ellos, nuestro deseo siempre ha sido que el festival vuelva a celebrarse en Escalarre.

Seguiremos informando”.