Escucha lo nuevo de Billie Eilish, Beth Gibbons, Miqui Puig, Najwa, Zara Larsson, Marvin Gaye, Los Planetas, P!nk…

Nuevo viernes repleto de novedades que os mostramos en Ready for the Weekend, entre las que destaca sobre todo la publicación de un esperadísimo álbum debut de Billie Eilish, con la que hablábamos días atrás. Junto a este disco, hoy se lanzan trabajos tan interesantes como el que presenta Beth Gibbons, vocalista de Portishead, junto al compositor y director de clásica Henryk Górecki, el nuevo álbum de Miqui Puig & ACP, Lion Babe, UNKLE, Atención Tsunami, White Denim, Crudo Pimento, Gang of Four, Ty Segall o Chris Cohen. También cabe destacar el lanzamiento de un EP con 4 temas inéditos por parte de La Plata.

El single de Rosalía junto a J Balvin y El Guincho destaca como el más importante de una semana en la que han venido mostrando novedades Sky Ferreira, Rammstein, Carolina Durante, ELYELLA ft Zahara, Confeti de Odio o Foxygen. Y desde hoy se suman Khalid, P!nk, Modest Mouse (con su primer tema nuevo en años), Ciara, Interpol (avance de un EP con 5 inéditos), Diplo, Bomba Estéreo junto a Systema Solar, slowthai (single de su recién anunciado álbum debut), Georgia, Cage The Elephant ft Beck, Coral Casino ft Alizzz, iLL BLU ft C. Tangana, The Veronicas, Underworld, Kevin Morby, Flume, Chlöe’s Clue, Mini Mansions ft Alison Mosshart, Nada Surf, Kelsey Lu, Westlife y Alejandro Sanz con Camila Cabello.

Entre las reediciones, álbumes directos, remixes y rarezas, destaca la recuperación de ‘You’re The Man’, el álbum perdido de Marvin Gaye, un ‘Santos que yo te pinte’ que avanza el primer disco en directo en la historia de Los Planetas o una toma en vivo de uno de los temas de ‘Ágætis byrjun’ de Sigur Rós (se conmemoran 20 años de su edición original). Además, Carlos Jean ha presentado un tema que, sampleando a Las Bistecs, pone BSO a la nueva comedia histórica de Movistar+, ‘Justo antes de Cristo’; Elle Fanning canta un tema de Carly Rae Jepsen y Jack Antonoff para la película ‘Teen Spirit’; Najwa canta en español el tema principal del remake de ‘Dumbo’ que firma Tim Burton; y Becky G participa en un “spanish remix” para el cantante de R&B Kane Brown.