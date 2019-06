Javier Álvarez explica a Broncano por qué su último disco ya no está en Spotify y reivindica el silencio, las orgías y la vida sana

Javier Alvárez ha sido uno de los últimos invitados en La Resistencia. El cantautor ha aprovechado su visita al programa de David Broncano para desvelar que su último disco, ‘10‘, ya no se encuentra disponible en las plataformas de streaming -y efectivamente ya no puede escucharse en Spotify, por ejemplo- pues ha sido retirado de estas después que el músico haya abandonado el sello Music Bus, que lo publicara en noviembre de 2018. Aunque Alvárez aclara que los derechos del álbum siguen siendo “absolutamente suyos”, apunta que “les he dicho que no me apetecía trabajar con ellos porque eran muy de la escuela vieja”.

En otro diálogo totalmente random de La Resistencia, Álvarez y Broncano hablan también de drogas. El primero asegura que antes se entregaba a las drogas “con ilusión” pero que su etapa de “sexo, drogas y rock n’ roll” ya ha pasado y ahora lleva una vida sana… al margen de fumar 10 cigarros al día. Curiosamente al final de la entrevista y, respondiendo a la pregunta habitual de Broncano sobre sexo, el músico reconoce haber practicado alguna que otra orgía y reivindica la masturbación femenina (practicada por otra persona), aunque en este caso sin mencionar el uso de otras sustancias.

Aunque Alvárez regala a Broncano un vinilo de su primer disco de 1994 homónimo y un CD de ’10’, Alvárez asegura que lo que ha venido a promocionar en realidad a La Resistencia es el “silencio” frente al “mundo ruidístico” en el que vivimos, “particularmente en Madrid”. El cantante también se reivindica como “bailautor” en lugar de como cantautor porque dice que ama el baile y que baila de todo, desde reggaetón a bachata. En cuanto a la pregunta sobre el dinero, Alvárez se moja: tiene 4.000 euros en el banco más otros 1.000 que espera de Hacienda.