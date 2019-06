Escucha lo nuevo de Thom Yorke, Kim Petras, The Black Keys, Ed Sheeran & Khalid, Parade, Chucho…

Aunque, entrados de lleno en el verano, la cantidad de álbumes comienza a descender exponencialmente, esta semana novedades inesperadas como el nuevo álbum de Thom Yorke en solitario con corto para Netflix incorporado, y el secreto trabajo conjunto de J Balvin y Bad Bunny. Sin duda, han animado más la playlist Ready for the Weekend, en la que ya preveíamos incluir los nuevos discos de Kim Petras, The Black Keys, Freddie Gibbs & Madlib, Julia Michaels, Pedro LaDroga, Chris Brown y los debuts del productor dance Hayden James y la cantautora interesante Evie Irie, además de nuevos EPs del dúo Cine Nuria y la unión de Nico Miseria y Soto Asa.

Hoy también contamos con singles importantes, como el regreso de Mala Rodríguez, Ed Sheeran & Khalid (extraído del disco colaborativo del primero), Ellie Goulding & Juice WRLD, Iggy Azalea, ChocQuibTown & Becky G, Korn, Céline Dion, Ozuna, Daddy Yankee, Maldita Nerea o Juicy J (junto al dúo City Girls y Meghan Thee Stallion). Otros artistas que lanzan canciones destacables esta semana son Parade (primer adelanto del nuevo disco de Antonio Galvañ), serpentwithfeet, Bleached, Clairo, MUNA, Blanck Mass, H.E.R., Moon Duo, Izïa, Marcos y Molduras (atención a este dúo), Iseo & Dodosound, Yuksek, Eva Ruiz & Cruz Cafuné, Boy Pablo, Cristina Quesada, Lucy Dacus, Brittany Howard (la líder de Alabama Shakes en solitario), Jacques Greene, Mayer Hawthorne, Joyero (proyecto de Andy Stack, de Wye Oak), el interesante debut de B1N0 y el primer single post-Eurovisión de Miki Núñez. A estos se suman las canciones que hemos conocido a lo largo de la semana de Friendly Fires, Liam Gallagher, León Benavente & Amaral, Ms Nina o Joe Crepúsculo.

En cuanto a las novedades más curiosas, destaca el EP con el que Chucho conmemoran los 20 años de su hit ‘Magic’ (con la versión cantada por Manolo Martínez de Astrud y un par de remixes), junto al inédito que presenta Snail Mail para la reedición de su EP debut, una versión de Springsteen a cargo de Vampire Weekend exclusiva de Spotify, un disco de la serie DJ Kicks a cargo de Peggy Gou (con un nuevo tema suyo), el tema de Kygo para el holograma de Whitney Houston, la adaptación al español de ‘Should I Stay or Should I Go’ de The Clash que hace Xenia Rubinos para la BSO de la película ‘I’m Leaving Now’, la aportación de Meghan Trainor al concurso televisivo de composición ‘Songland’ o el tema que une a Maria Rodés, Santi Balmes y Joan Dausà para un anuncio de cerveza con conciencia ecológica.