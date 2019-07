Madonna es portada de Rockdelux y estrena el documental ‘The World of Madame X’

¿Es “provocar a estas alturas de la vida” situar a Madonna en la portada de la revista Rockdelux? No nos lo preguntamos nosotros sino el director de la revista Santi Carrillo y el director de redacción Juan Cervera en su podcast de este mes, La Hora Rockdelux. La autora de ‘Madame X’ ocupa la cubierta de la revista y la noticia no ha sido recibida por sus usuarios de Facebook con el escándalo de la portada de J Balvin, pero sí con cierta zozobra. “¿Qué le pasa a rockdelux? Ha perdido todo lo que la hacía grande!!!! Una pena!!”, dice uno. “Rockdeluxe (sic). Recuerdo cuando erais una revista con criterio”, responde otro. “Madonna era, ya no es”, comienza otro usuario que concluye de manera misteriosa: “eso de reunir los productores y artistas más in del momento nunca lo ha sabido llevar bien”.

La revista, que incluía ‘The Immaculate Collection’ entre los mejores discos del siglo XX, reivindicaba en 2014 ‘Like a Virgin’ como uno de los mejores discos de los últimos 30 años, y ha incluido a la cantante entre lo mejor del año sobre todo en cuanto a canciones sueltas (‘Hung Up’, ‘Frozen’, ‘Music’, que fue canción del año…) y directos; ha entrevistado a Madonna en Londres junto a medios de otros países, y afirma en su crítica del álbum, que este es su “trabajo más interesante desde “Confessions””. Mientras la entrevista de Beatriz G. Aranda habla sobre la creación del álbum o el modo en que se ha acabado la supremacía del inglés como idioma del pop (“me gusta que haya músicas del mundo y odio la idea de etiquetarlo todo”, dice Madonna), el citado podcast con Carrillo y Cervera recorre las que para ellos son las 3 canciones más interesantes del disco. Curiosa la selección, pues la única co-producción del elogiado Mirwais es ‘Batuka’, una de las canciones menos populares del largo. Podéis escucharlo aquí.

Por otro lado, Madonna ha anunciado el estreno de un documental de 23 minutos en Amazon Video. Aunque el documental no ha llegado al Prime de España pese a estar disponible “en más de 100 países”, podemos avanzar que ‘The World of Madame X’, más que un documental, es un compendio de lo que Madonna ya ha mostrado en Instagram sobre “cómo se hizo” el álbum, con bastante material inédito, pero sin añadidos de Dino D’Santiago, simplemente un figurante, ni declaraciones de Mirwais, Maluma o Anitta.